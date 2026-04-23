El papa culmina una visita histórica a África con una misa en Guinea Ecuatorial

El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu) AP

Una fuerte tormenta empapó el estadio deportivo de Malabo y a las aproximadamente 30.000 personas que se reunieron antes del amanecer para la liturgia de despedida de León. Pero el aguacero amainó antes de que León llegara en su papamóvil cubierto para desplazarse entre la ensordecedora multitud.

León se marchaba tras un viaje de 11 días por cuatro países que lo llevó desde Argelia, en el norte de África, hasta Angola, en el sur, con una escala en Camerún.

Durante ese tiempo, León recorrió más de 17.700 kilómetros (unas 11.000 millas) en 18 vuelos, incluidos tres sólo el miércoles, con los que cruzó Guinea Ecuatorial de la costa oeste hasta la lejana frontera oriental con Gabón y de regreso.

Casi en todos los lugares a los que fue, el primer papa de Estados Unidos en la historia recibió una bienvenida entusiasta, especialmente en los sitios más remotos que nunca habían tenido una visita papal.

Los papas han viajado por el mundo desde que el papa Pablo VI realizó la primera visita moderna al extranjero en 1964, a Jordania e Israel. Pero fue san Juan Pablo II quien revolucionó el papado con su pontificado trotamundos, que incluyó 104 viajes al extranjero en un cuarto de siglo, muchos con el itinerario multinacional en el que pareció inspirarse el viaje de León.

En la misa final de León el jueves, Michaela Mecha y su hermana, Encarnacion, llegaron al estadio de Malabo bajo el aguacero a las 4 de la mañana. Iban vestidas de pies a cabeza con atuendos alusivos al papa, incluidos paraguas amarillos decorados con el rostro de León.

“Nos sentimos muy especiales y bendecidas de que el papa haya elegido nuestro país”, manifestó Michaela, que trabaja como enfermera y llevó consigo a sus dos hijas pequeñas. “Esta visita está acercando a los jóvenes a Dios”.

En su homilía, León se refirió a la muerte, el 17 de abril, del reverendo padre Fortunato Nsue Esono Ayíambeng, miembro del comité que organizó el viaje y vicario general de Malabo.

“Que se arroje plena luz sobre las circunstancias de su muerte”, dijo León, en aparente alusión a rumores de que podría haber habido mano criminal.

Una disputa con Trump que duró días

Pocas personas podrían haber esperado que el viaje de León, su primero a África como papa, se realizara en medio de los ataques sin precedentes de Trump por la guerra con Irán. Pero el momento fue tal que León ya estaba en el punto de mira mediático cuando comenzó, y el cruce de declaraciones no aflojó durante días.

El primer día, León insistió en que sólo estaba predicando el Evangelio de la paz y que no temía al gobierno de Trump, después de que Trump lo acusara de ser blando con el crimen y cercano a la izquierda. A medida que continuaron los ataques y el vicepresidente JD Vance se sumó a la disputa, advirtiéndole a León que debía “tener cuidado” al hablar de teología, León intentó desescalar la tensión culpando a los medios de sacar sus palabras de contexto.

La idea pareció funcionar, ya que tanto León como el gobierno de Trump pasaron a otra cosa y el papa pudo concentrarse en su agenda africana. Esta se centró en movilizar a los católicos con un mensaje de esperanza y, al mismo tiempo, arremeter contra lo que llamó la “colonización” de los recursos naturales del continente por intereses extranjeros.

Un caleidoscopio de momentos en cuatro países

El viaje tuvo momentos de gran carga emocional, como cuando León se apartó de una visita coreografiada a un hospital psiquiátrico en Sampaka, Guinea Ecuatorial, para saludar a los pacientes, uno por uno, y posar para selfis.

Otro momento poderoso llegó cuando León, cuyos antepasados incluyen personas esclavizadas y dueños de esclavos, rezó el rosario en Muxima, Angola. El lugar, que en otro tiempo fue un centro del comercio de esclavos africanos, es ahora el sitio de peregrinación más popular de Angola tras una supuesta aparición de la Virgen María alrededor de 1833.

También hubo paradas personales, como cuando León visitó a monjas de su orden religiosa agustiniana en Bab El Oued, Argelia, y se detuvo ante una mesa de joyería hecha por mujeres locales. Eligió un collar con un diseño de árbol de la vida y le aseguró a la superiora: “No es para mí, es para mi sobrina”.

En Bamenda, Camerún, viajó al epicentro de un conflicto separatista de casi una década y pidió paz mientras arremetía contra el “puñado de tiranos” que estaban devastando la Tierra. Fueron los titulares de ese día los que llevaron a León a ir a la parte trasera del avión unos días después e insistir en que no estaba hablando de Trump.

Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en Bata, Guinea Ecuatorial, cuando León visitó una prisión. Todos los reclusos, con la cabeza rapada, vestían uniformes nuevos de color naranja neón o beige y zapatos nuevos de goma de estilo Crocs. La instalación había sido pintada recientemente de color rosa salmón, con plantones recién sembrados alrededor del perímetro.

Los reclusos permanecieron en silencio en lugares aparentemente asignados en el patio abierto, esperando a León. Cuando llegó, le cantaron una canción sobre sus pecados. Mientras León les decía que Dios los ama y hablaba de su dignidad, ellos bailaron para él y agitaron sus banderas de la Santa Sede en una coreografía al unísono, mientras el cielo se abría y un aguacero los empapaba.

Apenas León se fue, con el ministro de Justicia del país aún en el patio, los reclusos se apartaron de sus lugares y estallaron en un cántico ruidoso y danzante de “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”.

Hitos dentro de la burbuja papal

El viaje fue tan largo que se alcanzaron varios hitos: León conmemoró el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con un homenaje improvisado desde el avión papal, recordando la misericordia de Francisco y sus gestos.

León también transmitió buenos deseos al puñado de reporteros que cumplieron años durante el viaje, algo que se marcó en cada ocasión con la tripulación de ITA Airways repartiendo pastel de cumpleaños.

Las declaraciones de León a la prensa a mitad del viaje, mientras se desplazaba de un país a otro, dieron a los medios locales del grupo de periodistas acreditados en el Vaticano la oportunidad de hacer preguntas de interés para sus países. Un dato que sin duda alegró a los angoleños fue la revelación de León de que Angola podría tener su primer cardenal, no en un futuro cercano sino “un poco más adelante”.

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La periodista de AP Monika Pronczuk contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: AP