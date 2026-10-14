americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El nuevo puente que une China y Corea del Norte abrirá con más de una década de retraso

BEIJING (AP) — Está previsto que un nuevo puente que conecta China y Corea del Norte abra el jueves, más de una década después de que se construyera su lado chino, en la señal más reciente de un acercamiento de los lazos entre ambos países.

Un nuevo puente conecta Corea del Norte y China, visto desde el lado norcoreano río Yalu, el 2 de septiembre de 2014, donde pasa junto a arrozales en Sinuiju, Corea del Norte. (AP Foto, Archivo)
Un nuevo puente conecta Corea del Norte y China, visto desde el lado norcoreano río Yalu, el 2 de septiembre de 2014, donde pasa junto a arrozales en Sinuiju, Corea del Norte. (AP Foto, Archivo) AP

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó el miércoles que ambas partes celebrarán una ceremonia para la inauguración del Nuevo Puente del Río Yalu. La enorme estructura, de 3 kilómetros, conectará la ciudad china nororiental de Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju.

En un principio se esperaba que el puente entrara en funcionamiento en 2014, pero la fecha llegó y pasó sin señales de una apertura. En septiembre de 2014, el lado norcoreano terminaba en una rampa de tierra, sin que se vieran edificios de aduanas o de inmigración.

Eso motivo en su momento un reporte inusualmente duro en el Global Times —un periódico afiliado al Partido Comunista Chino— que citó a residentes de Dandong que expresaban frustración por los retrasos en lo que esperaban que fuera un impulso económico para su ciudad fronteriza.

Analistas extranjeros sugirieron entonces que Pyongyang desconfiaba de la influencia económica de China en el país.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal aliado, aunque Beijing ha expresado desaprobación a lo largo de los años por las pruebas de misiles de Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, viajó a Beijing en septiembre de 2025 para asistir a un desfile militar que conmemoraba el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez en décadas que un líder norcoreano aparecía en un desfile militar chino.

El único puente actual entre ambos países se construyó en 1937, cuando Corea era una colonia japonesa. Tiene una línea ferroviaria, además de carriles para automóviles y camiones, pero el tráfico vehicular sólo puede circular en un sentido a la vez.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter