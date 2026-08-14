El nuevo presidete de Colombia y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, llega con su familia a su toma de posesión en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, de 95 años, hizo una inusual aparición pública durante un acto en el teatro Karl Marx de La Habana para conmemorar el centenario del nacimiento de Fidel.

Uno de los muros de la embajada de Estados Unidos en la capital de Brasil fue vandalizado en un momento de alta tensión entre los dos países. Los mensajes contra el gobierno estadounidense pintados sobre la pared del complejo en Brasilia coincidieron con la imposición por parte de Donald Trump de elevados aranceles a algunos productos brasileños y con la retirada de la visa del embajador de Brasil en Washington.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 7 y el 13 de agosto de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la fotoperiodista de The Associated Press Ariana Cubillos en Caracas.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP