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El nuevo presidete de Colombia y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Un exabogado penalista conservador sin experiencia política previa asumió como presidente de Colombia en la tercera ciudad más grande del país, Cali, menos de 72 horas antes de un sismo de magnitud 7,4 que causó cientos de fallecidos y derribó edificios allí y en las provincias más remotas de la nación.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, llega con su familia a su toma de posesión en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, llega con su familia a su toma de posesión en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, de 95 años, hizo una inusual aparición pública durante un acto en el teatro Karl Marx de La Habana para conmemorar el centenario del nacimiento de Fidel.

Uno de los muros de la embajada de Estados Unidos en la capital de Brasil fue vandalizado en un momento de alta tensión entre los dos países. Los mensajes contra el gobierno estadounidense pintados sobre la pared del complejo en Brasilia coincidieron con la imposición por parte de Donald Trump de elevados aranceles a algunos productos brasileños y con la retirada de la visa del embajador de Brasil en Washington.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 7 y el 13 de agosto de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la fotoperiodista de The Associated Press Ariana Cubillos en Caracas.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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