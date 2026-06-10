El novato Tyler Callihan le pega jonrón a Shohei Ohtani y Piratas vencen 9-8 a Dodgers

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Ohtani permitió máximos de la temporada en carreras (cuatro), carreras limpias (tres) e imparables (seis) en 6 2/3 entradas, y su efectividad subió a 1,06. El Jugador Más Valioso en cuatro ocasiones ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas antes de salir del juego tras el doble de dos carreras de Brandon Lowe con dos outs en la séptima.

Ohtani conectó un jonrón de dos carreras ante Gregory Soto en la novena, su 12do de la temporada, para acercar a los Dodgers a una carrera. Soto retiró a los siguientes dos bateadores para apuntarse su noveno salvamento.

Una remontada de Los Ángeles parecía poco necesaria cuando Ohtani se fue con ventaja de 6-3, aparentemente en posición de ganar su quinta apertura consecutiva.

Callihan, un jugador utilitario, envió una recta de Ohtani a 427 pies por encima de las gradas del jardín derecho en el PNC Park. Con dos en base y nadie fuera en la octava, Callihan castigó un cambio de velocidad de Hurt (1-1) para darle a los Piratas su primera ventaja, 7-6. Spencer Horwitz añadió más tarde en la entrada un jonrón de dos carreras ante Jack Dreyer, mientras Pittsburgh cortó una racha de cuatro derrotas.

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FUENTE: AP

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