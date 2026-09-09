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El novato Kade Anderson logra su primera victoria y Seattle vence 3-2 a Texas

SEATTLE (AP) — El novato Kade Anderson consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con seis sólidas entradas, y Cole Young conectó un doble de dos carreras mientras los Marineros de Seattle vencieron 3-2 a los Rangers de Texas el miércoles.

Kade Anderson, lanzador de los Marineros de Seattle, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Jason Redmond)
Kade Anderson, lanzador de los Marineros de Seattle, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Jason Redmond) AP

En su cuarta apertura en las mayores, Anderson, de 22 años (1-1), permitió seis imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas en una eficiente actuación de 81 lanzamientos. Permitió un jonrón de Jake Burger para abrir la segunda entrada.

Anderson, la tercera selección global del draft amateur de 2025, debutó el 22 de agosto y permitió tres carreras en 5 2/3 entradas ante los Cachorros de Chicago, que estaban de visita. Sufrió su primera derrota el jueves pasado contra los Atléticos.

El dominicano Seranthony Domínguez relevó a Anderson en la séptima. Gabe Speier permitió el cuadrangular de Corey Seager en la octava, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó la novena para su 26to salvamento.

Texas (72-74) no logró recortar distancia frente a Cleveland en la carrera por el comodín de la Liga Americana ni frente a Houston, líder del Oeste, con ambos equipos jugando más tarde el miércoles.

Seager y Brandon Nimmo tuvieron dos hits cada uno por los Rangers. Ningún jugador de Seattle tuvo más de uno. ___

FUENTE: AP

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