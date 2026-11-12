El Niño agrava las presiones sobre el lago Tonle Sap de Camboya y sus comunidades pesqueras

Hileras de barriles metálicos vacíos bordean las orillas de Chong Kneas, una aldea flotante en el lago Tonle Sap, el miércoles 1 de julio de 2026, en Camboya. (AP Foto/Anton L. Delgado) AP

Meas Chou acumula estos barriles donde puede y los vende a familias, las cuales los utilizan para mantener sus casas a flote en el lago más grande del sudeste asiático. Cerca de 1,5 millones de personas viven en el Tonle Sap, y sus hogares suben y bajan al compás del vaivén del nivel del agua del lago.

Según los pronósticos, el fenómeno de El Niño de este año —de intensidad histórica— provocará condiciones más cálidas y secas en todo el sudeste asiático, lo que representa una amenaza para la pesca y la agricultura. En Camboya, que ya atraviesa un periodo de sequía extrema, esto podría limitar el flujo anual de agua desde el río Mekong hacia el Tonle Sap, que normalmente rellena el lago durante cada temporada de monzones.

En octubre, el nivel del agua en la localidad de Prek Kdam —situada aproximadamente a medio camino entre Nom Pen, la capital, y el Tonle Sap— era de casi 7 metros (casi 23 pies). Esa cifra se sitúa más de un metro por debajo de la media y 1,5 metros (5 pies) por debajo del nivel registrado el año pasado.

Niveles de agua más bajos implican capturas de pescado escasas y menos negocio para Chou. El aumento de los precios del combustible, derivado de la guerra en Irán, también afecta sus ventas y otros aspectos de la vida en el lago, pero hay poco que él pueda hacer, excepto esperar a que lleguen las lluvias y regresen los peces.

“Si los pescadores pueden ganar mucho, yo puedo vender mucho de mis productos. Pero si ellos ganan menos, yo también vendo un poco menos”, explicó.

El Tonle Sap sube y baja con un ciclo natural extraordinario que los científicos llaman “pulso de inundación”.

Cada año, las lluvias monzónicas hacen crecer tanto al río Mekong que su caudal invierte su dirección e impulsa el agua río arriba hasta el lago, el cual quintuplica entonces su tamaño. Las aguas de inundación, cargadas de sedimentos, transportan nutrientes desde los bosques y los pastizales hasta el lago, y los peces las siguen.

Esto convierte al Tonle Sap en una de las zonas de pesca de agua dulce más productivas del mundo.

Es lugar de cría para algunos de los peces de agua dulce más grandes y raros del planeta. Entre ellos se encuentran el pez gato gigante del Mekong —que puede alcanzar hasta 3 metros (10 pies) de longitud y se encuentra en grave peligro de extinción—, la carpa gigante del Mekong —la especie de carpa más grande del mundo, que puede llegar a pesar hasta 300 kilogramos (660 libras)—, y la raya gigante del Mekong, el pez de agua dulce más grande del que se tiene registro.

Las inundaciones anuales transforman los caminos polvorientos en transitadas vías fluviales. Algunas casas flotantes se convierten en bulliciosos mercados. Los pescadores juegan al billar a orillas del río durante las horas más calurosas del día. Crías de cocodrilo emiten chillidos desde cubos de plástico cubiertos con redes, destinadas a ser vendidas por su carne o su piel.

No obstante, este modo de vida se encuentra en peligro, ya que la construcción de presas río arriba y la extracción de arena alteran el caudal del Mekong. Y debido al cambio climático, las precipitaciones se han vuelto irregulares, y las sequías alteran las inundaciones estacionales de las que depende el lago.

En las conversaciones entre los pescadores del Tonle Sap suelen mencionarse dos conflictos: la guerra en Irán, que ha causado un aumento en los precios del combustible, y una disputa fronteriza latente con la vecina Tailandia, que ha afectado el comercio, los traslados y el turismo.

Emisarios chinos que visitaron Camboya en el siglo XIII describieron el Tonle Sap como un vasto mar interior rebosante de peces. Pero ese “hilo ininterrumpido” está a punto de romperse, según Abby Seif, autora del libro “Troubling the Water: A dying lake and a vanishing world in Cambodia” (Agitando las aguas: un lago moribundo y un mundo que desaparece en Camboya).

“Tenemos la desaparición de un modo de vida ... una cultura que desaparece, y tenemos la desaparición de una historia”, lamentó.

El Niño traerá una sequía más severa

El Niño es un ciclo climático natural caracterizado por temperaturas oceánicas inusualmente cálidas. Se cree que este año provocará sequías extremas, olas de calor, inundaciones y otras alteraciones climáticas en Sudamérica, África y Asia.

En junio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) encontró que Camboya corre un alto riesgo de sufrir una sequía grave durante este ciclo de El Niño, lo cual podría afectar a unas 127.071 hectáreas (314.000 acres) de tierras agrícolas. Esto equivale a cerca del 3% de la tierra cultivable de Camboya, según datos del Grupo Banco Mundial.

Esta situación agrava las dificultades que enfrentan los pescadores del Tonle Sap, ya que la mayoría también se dedica a la agricultura para complementar los exiguos ingresos que obtienen de la pesca, expuso Brian Eyler, director del Programa para el Sudeste Asiático del Stimson Center —un grupo de expertos que busca promover la seguridad, la paz y la prosperidad globales mediante investigaciones independientes— en Washington, D.C.

Asimismo, la sequía podría hacer que los bosques a veces inundados que rodean al Tonle Sap sean más vulnerables a los incendios. Entre 1993 y 2017, aproximadamente un tercio de dichos bosques permaneció seco y sucumbieron ante los incendios y la tala para uso agrícola, según encontró un estudio de 2020.

“Cuando se tiene un año muy seco, se tienen menos peces, menos comida y más incendios. Y todo eso se acumula hasta convertirse en una situación difícil para las personas que viven en los alrededores del lago”, apuntó Zeb Hogan, de la Universidad de Nevada, en Reno, quien dirige el proyecto de investigación y conservación Wonders of the Mekong (Las maravillas del río Mekong).

Comunidades vulnerables ante extremos climáticos

Al igual que muchos países de escasos recursos, Camboya enfrenta graves consecuencias por el cambio climático que superan, con creces, su contribución al problema. Esta nación de 18 millones de habitantes genera menos del 0,2% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Muchas de las personas que viven en el Tonle Sap carecen de tierras o de otros bienes, y pocas tienen otro lugar al cual mudarse.

Yim Nary mira a su esposo salir a pescar antes del amanecer, con la esperanza, cada día, de lograr una buena captura. Lo que trae a casa apenas alcanza para cubrir los gastos básicos de combustible, arroz, verduras, agua potable y electricidad.

Cuando el combustible resulta demasiado caro, su esposo rema en lugar de usar el motor de su embarcación. Y cuando se enferma, Nary corta y limpia las capturas de otros pescadores para compensar los ingresos perdidos. Con tres hijos, tienen muy poco margen de maniobra si algo sale mal.

“No sé qué le depara el futuro a mis hijos”, dijo ella. “Lo único que tengo son los peces y mi familia”.

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FUENTE: AP