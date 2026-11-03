El negociador jefe de Irán dice que EEUU debe evitar otra guerra y otras noticias de Oriente Medio

Una mujer sostiene un cartel que pide el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otro con imágenes de los líderes supremos de Irán Rujolá Jomeini, Alí Jamenei y Moytabá Jamenei, de izquierda a derecha, durante una protesta contra EEUU bajo un cartel con una imagen de Trump, en el centro de Teherán, Irán, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Mientras tanto, India afirma que un ataque contra un buque comercial frente a Omán mató a un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento afirmó que ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos para evitar nuevos combates, después de que Teherán diera lo que fue una “respuesta firme y racional” a Estados Unidos, informó la televisora estatal.

En un discurso ante el Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf afirmó que Irán seguía listo “para la batalla con el dedo en el gatillo”.

No dio más detalles y no estaba claro a qué “respuesta” se refería. Su comentario se produjo después de que un funcionario de Estados Unidos dijera que el ejército llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Según el funcionario, los ataques iban dirigidos a iraníes que utilizaban misiles tierra-aire. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La televisión estatal iraní dijo que se oyeron explosiones en la isla de Qeshm.

“Si Washington comete otro error de cálculo estratégico, debe saber que esta vez se enfrentará a un nuevo campo de batalla y se encontrará aún más desesperado de lo que está hoy, buscando una salida”, declaró Qalibaf.

— Por Michelle L. Price

Un ciudadano indio muere en un ataque a un buque frente a Omán

El Ministerio indio de Asuntos Exteriores informó que un buque comercial fue atacado cerca de Limah, Omán, lo que causó la muerte de un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas tras el incidente.

El ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal, señaló que el buque con bandera india MSV AL JUSUFI fue alcanzado por un objeto aéreo no identificado frente a la costa de Omán el lunes.

El Ministerio indio de Exteriores indicó que la embajada de India en Omán estaba trabajando con las autoridades locales para organizar el regreso de los nacionales rescatados y el traslado del cuerpo del fallecido.

No hubo reivindicación de responsabilidad, pero Irán anteriormente ha reclamado ataques a buques que, según afirma, tomaron rutas no autorizadas a través del estrecho. También ha sostenido que algunos buques han golpeado minas colocadas en los primeros días de la guerra.

China pide diálogo para resolver las disputas

Ante la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, China instó a todas las partes a resolver sus disputas mediante el diálogo y las negociaciones.

“China cree que los medios militares no ayudan a resolver los problemas y solo exacerbarán las tensiones y agravarán la situación”, declaró una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa habitual en Beijing.

China anunció el lunes que enviará un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudí a principios o mediados de noviembre como parte de los esfuerzos de Beijing por promover la paz regional.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP