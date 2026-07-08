El Mundial de las estrellas entra a cuartos de final con los cuatro grandes favoritos en carrera

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

“Lo de Leo, les dije no ya por el Mundial pasado sino por el futuro, los chicos que están en el banco, que lo tomen como ejemplo”.

Se palpitaba la eliminación de Argentina cuando se extinguía el tiempo reglamentario del duelo contra Egipto cuando el capitán de 39 años esencialmente se puso al equipo a la espalda para voltear un 2-0 adverso y sellar un 3-2 que quedará grabado en la historia.

Messi puso la asistencia para el descuento de Cristian Romero y pescó un balón suelto para meter un zurdazo que igualó el encuentro. En el segundo minuto del tiempo añadido, el máximo anotador en la historia de los mundiales alzó un brazo para indicar a dónde orientar el balón en la acción que acabó en el tanto decisivo de Enzo Fernández. Todo en un trance de 15 minutos.

Scaloni resaltó la resiliencia del Diez tras fallar un penal en el primer tiempo, uno que hubiera empatado el marcador.

“Podría haber dicho ‘erré el penal y ya está, nos vamos’, o hacen el 2-0 y ya está", dijo Scaloni. “Y él la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina”.

Y así ha sido la historia de la Copa del Mundo más grande de la historia, ensanchado a 48 equipos: los grandes individualidades están marcando la diferencia por sus equipos.

Este es el Mundial de las grandes estrellas y está por entrar a sus cuartos de final. Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane esperan seguir protagonizando proezas en una ronda que arranca el miércoles con el cruce Francia-Marruecos en las afueras de Boston.

Ese protagonismo se traslada a un apasionante toma y daca en la puja por la Bota de Oro al máximo anotador del torneo, una que amenaza el récord histórico. En el Mundial de Suecia 1958, el francés Just Fontaine estampó 13 goles.

¿Será que uno de esos cuatro voraces atacantes fulminará esa marca?

Messi lidera ahora mismo con ocho tantos, perseguido por Haaland y Mbappé con siete y Kane con seis.

La ronda de cuartos de final incluye a los cuatro primeros equipos del ranking de la FIFA previo al torneo, así como otros dos dentro de los 10 primeros.

Francia parece una apisonadora y es la favorita en las apuestas (2-1), seguida por España y el campeón defensor Argentina (7-2) e Inglaterra (9-2). Noruega (14-1), Bélgica, Suiza y Marruecos (28-1) completan a los ocho sobrevivientes.

Una mirada a los cuatro partidos (horas de la costa este)

Francia vs. Marruecos (jueves 4 p.m.) en Foxborough, Massachusetts

Francia se floreó en la fase de grupos y en la ronda de dieciseisavos, mínimo de tres goles en sus primeros cuatro partidos. Fue una actuación impresionante incluso si se considera que Noruega optó por resignar el primer lugar de la llave al darle descanso a Erling Haaland y a casi todos sus titulares en la última jornada.

Mbappé anotó su gol número 19 de su carrera en los mundiales al convertir en una sufrida victoria 1-0 ante una correosa Paraguay.

Cuatro años después de haber alcanzado las semifinales, Marruecos empató con Brasil en su debut, sometió a Holanda (un Bono espectacular en el arco) por penales y se repuso de un mal arranque para vencer al coanfitrión Canadá y llegar a los cuartos de final.

También vuelven a cruzarse en un Mundial después de Qatar 2022. Los marroquíes sucumbieron 2-0 en una semifinal tras convertirse en la primera selección de África que alcanza esa instancia.

España vs. Bélgica (viernes, 3 p.m.) en Inglewood, California

El sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde en el debut simplemente le sirvió a España para tomarle el gusto a partidos reñidos. Eliminó a Uruguay con un 1-0 y, tras pasarle por encima a Austria con un 3-0 en los dieciseisavos, clavó la daga ante la Portugal de Cristiano Ronaldo gracias a un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento.

Abajo 2-0, Bélgica tenía un pie afuera en los dieciseisavos, pero despertó a tiempo con dos goles cuando restaban cinco minutos por jugarse del tiempo reglamentario para vencer a Senegal, y luego goleó a Estados Unidos en Seattle después de que la FIFA permitió que Folarin Balogun jugara pese a su suspensión automática por tarjeta roja.

Noruega vs. Inglaterra (sábado, 5 p.m.) en Miami Gardens, Florida

Noruega es la revelación del torneo, el primero que disputa desde 1999. Haaland es su faro, mientras que aficionados y jugadores han seducido a todo Estados Unidos con su ritual del “remo vikingo” dentro y fuera de las tribunas. Haaland firmó un doblete para dar la sorpresa 2-1 ante la pentacampeona Brasil y meter al país escandinavo en los cuartos de final del Mundial por primera vez.

Inglaterra domó la altura y una multitud ensordecedora en el Estadio Azteca para vencer 3-2 a México en un emocionante duelo de octavos de final.

Argentina vs. Suiza (sábado, 9 p.m.) en Kansas City, Missouri

Messi, Messi y más Messi para una Argentina que viene de cosechar sufridos triunfos ante adversarios africanos, primero el 3-2 ante Cabo Verde en Miami por los dieciseisavos y luego el milagro de Atlanta contra Egipto.

Suiza ha marcado apenas nueve goles en cinco partidos, apoyándose en un estilo defensivo. Llegó a esta instancia tras vencer por penales a Colombia al término de un 0-0. Los suizos están en cuartos de final por primera vez desde el torneo que albergaron en 1954. Con Messi en la cancha y el gol de Ángel Dí María en el minuto 118, Argentina le ganó 1-0 a Suiza en octavos en el Mundial de 2014 en Brasil.

Lo siguiente

Los ganadores de Francia-Marruecos y España-Bélgica se enfrentarán en la primera semifinal el martes 14 de julio, a las 3 de la tarde, en Arlington, Texas. Los ganadores de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza dirimirán la otra un día después en Atlanta, también a las 3 de la tarde.

La final será a la misma hora el domingo 19 en East Rutherford, Nueva Jersey.

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FUENTE: AP