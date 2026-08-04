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El mediocampista estadounidense Gio Reyna se une al club francés Strasbourg desde Mönchengladbach

ESTRASBURGO, Francia (AP) — El mediocampista estadounidense Gio Reyna buscará borrón y cuenta nueva con el club francés Estrasburgo tras una decepcionante temporada en Alemania.

Estrasburgo anunció el martes el fichaje de Reyna, de 23 años.

Llega a la Ligue 1 con un contrato de cinco años procedente del Borussia Mönchengladbach. Se reportó que el monto de la venta fue por 3 millones de euros (3,5 millones de dólares).

Reyna jugó en los cinco partidos de Estados Unidos en el reciente Mundial y anotó un bonito gol para sellar la victoria 4-1 en el debut ante Paraguay.

Tuvo una discreta temporada de debut con el Gladbach, al marcar apenas una vez en 20 partidos, después de varias campañas con Borussia Dortmund.

Estrasburgo, que comparte grupo de propietarios con Chelsea, terminó octavo en la Ligue 1 la temporada pasada y no se clasificó a ninguna competición europea.

Reyna jugará para el nuevo entrenador Hugo Oliveira, asistente durante muchos años de Marco Silva, quien dejó Fulham para incorporarse a Benfica.

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