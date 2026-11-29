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Konrad Laimer, del Bayern Múnich, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en Múnich, Alemania, el sábado 31 de octubre de 2026. (Sven Hoppe/dpa vía AP) AP

Laimer necesita cirugía por una lesión en el tobillo derecho después de salir cojeando durante una aparición como suplente en el empate del sábado del Bayern por 0-0 ante el Hamburger SV en la Bundesliga .

“Laimer sufrió una luxación de tendón en el tobillo derecho y requerirá cirugía. Como resultado, el internacional austríaco estará de baja por tiempo indefinido”, informó el Bayern el domingo.

La ausencia del versátil mediocampista de 29 años supone otro golpe para un equipo que ya no cuenta con Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Manuel Neuer, Serge Gnabry y Alphonso Davies. Los dos últimos regresaron a los entrenamientos el viernes, pero no está claro cuándo podrán volver a jugar.

Bayern, el campeón defensor, está a un punto de Borussia Dortmund en la Bundesliga, antes de que el líder reciba al Bayer Leverkusen el domingo.

El Bayern recibirá el martes la visita del líder de la segunda división, Hertha Berlin, en la tercera ronda de la Copa de Alemania.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP