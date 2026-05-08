El máximo tribunal de Sudáfrica reabre caso contra el presidente y abre vía a juicio político

Un simpatizante del partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) muestra un cartel fuera del Tribunal Constitucional en Johannesburgo, Sudáfrica, el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Ramaphosa había sobrevivido a una moción para enfrentar un proceso de destitución en 2022, cuando los legisladores de su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), votaron para rechazar un incisivo informe donde se recomendaba una investigación completa sobre por qué tenía 580.000 dólares en efectivo escondidos en un sofá, dinero que reportó como desaparecido tras un robo en su granja de caza Phala Phala.

El fallo del Tribunal Constitucional significa que el informe ahora debe remitirse a un comité de destitución para una investigación completa, que podría votar sobre la destitución de Ramaphosa.

“En el caso de que el panel (de investigación) concluya que existen pruebas suficientes, el asunto debe remitirse al comité de destitución”, declaró la presidenta del Tribunal Supremo, Mandisa Maya.

Julius Malema, líder del opositor partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés), pidió que Ramaphosa renuncie de inmediato y que comiencen los procedimientos de destitución en su contra.

Su partido fue uno de los grupos de oposición que llevó el asunto a los tribunales, acusando a los legisladores del ANC de usar su mayoría parlamentaria para proteger a Ramaphosa de rendir cuentas.

“Ramaphosa va a ir a la cárcel. Con la cantidad de maniobras y pruebas que saldrán de ese proceso de destitución, no hay manera de que Ramaphosa no vaya a la cárcel”, le dijo Malema a una multitud de simpatizantes después de que se emitió el fallo.

El presidente ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que el dinero en efectivo eran ingresos por la venta de búfalos en su granja.

Indicó que había reportado el robo al jefe de su seguridad, pero una investigación parlamentaria que examinó el incidente rechazó su versión y recomendó una investigación completa por parte de un comité de destitución.

El prolongado escándalo ha sido un problema político para Ramaphosa, y los partidos de oposición han pedido su renuncia.

El presidente sobrevivió a la moción mientras su partido aún tenía mayoría parlamentaria, la cual perdió en las elecciones de 2024 por primera vez desde que llegó al poder en 1994. Actualmente cumple su último mandato como presidente.

También ha sido acusado de evasión fiscal, lavado de dinero y de infringir leyes cambiarias, con interrogantes sobre por qué dinero de un negocio legítimo estaría escondido en un sofá.

El portavoz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, afirmó el viernes que el presidente ha sido constante al brindar toda su colaboración a las distintas investigaciones sobre este asunto, y que seguirá haciéndolo.

“El presidente Ramaphosa sostiene que ninguna persona está por encima de la ley y que cualquier acusación debe someterse al debido proceso sin miedo, favoritismos ni prejuicios”, manifestó Magwenya.

Dos investigaciones previas del banco de reserva y de un organismo público de supervisión exoneraron a Ramaphosa de irregularidades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP