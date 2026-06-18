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El Marsella de Francia con dueños de EE.UU. es advertido por UEFA un veto y multa

NYON, Suiza (AP) — Tras una temporada de turbulencias, el club francés de fútbol Marsella, de propiedad estadounidense, fue amenazado con una prohibición de un año para participar en competiciones europeas y multado con 10 millones de euros (11,5 millones de dólares).

ARCHIVO - Pancartas en protesta contra el dueño del club son colocadas en las gradas durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Marsella y el Estrasburgo en Marsella, Francia, el 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni, Archivo)
ARCHIVO - Pancartas en protesta contra el dueño del club son colocadas en las gradas durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Marsella y el Estrasburgo en Marsella, Francia, el 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni, Archivo) AP

La UEFA impuso las sanciones a través de su panel de expertos, que supervisa las finanzas de cada club que se clasifica para sus competiciones, como la Liga de Campeones. El sistema de supervisión antes se llamaba Juego Limpio Financiero.

La UEFA indicó que el Marsella, cuyo accionista mayoritario es Frank McCourt, expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, no cumplió los objetivos financieros acordados con la UEFA en una ronda previa de supervisión.

La UEFA reconoció que el Marsella se vio afectado por el “colapso significativo e inesperado de los ingresos nacionales por derechos de transmisión”.

Aun así, quedará excluido de la próxima competición europea para la que se clasifique, a menos que “el club cumpla el objetivo de ingresos futbolísticos en la temporada 2026-27”.

El Marsella no logró clasificarse para la próxima Liga de Campeones, al terminar quinto en la Ligue 1 en una temporada en la que el entrenador Roberto de Zerbi fue despedido, el presidente Pablo Longoria se marchó y los aficionados protestaron por el rumbo del club, que fue campeón de Europa en 1993.

El dinero en premios que el Marsella espera recibir de la UEFA por jugar la próxima temporada en la Liga Europa normalmente sería aproximadamente la mitad de los 50-60 millones de euros (57-69 millones de dólares) estimados que se obtienen por estar en la Liga de Campeones esta temporada.

Una sanción adicional de la UEFA consiste en recortar el cupo de jugadores veteranos que el Marseille puede inscribir en su plantilla para la Liga Europa.

En un caso aparte, la UEFA impuso multas por un total de 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) a la Roma por no cumplir los objetivos financieros acordados en una ronda previa de conversaciones para llegar a un acuerdo. La Roma también tiene un propietario estadounidense: la familia Friedkin.

Los clubes italianos y la liga Serie A han tenido dificultades para mantener el ritmo en las últimas dos décadas frente al aumento de ingresos de sus rivales, especialmente en la Liga Premier de Inglaterra.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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