americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Louvre reabre la Galería de Apolo tras un audaz robo, pero sin joyas en exhibición

PARÍS (AP) — La Galería Apolo del Louvre reabrió al público el miércoles por primera vez desde el robo de las joyas de la Corona del año pasado.

Un visitante mira durante la reapertura al público de la Galería Apolo en el museo del Louvre en París, el miércoles 22 de julio de 2026. (Lou Benoist/Pool Foto via AP)
Un visitante mira durante la reapertura al público de la Galería Apolo en el museo del Louvre en París, el miércoles 22 de julio de 2026. (Lou Benoist/Pool Foto via AP) AP

Las colecciones y joyas preciosas que antes exhibía han sido retiradas, ya que el museo indicó que la galería vuelve a su propósito ceremonial original del siglo XVII.

La seguridad en el museo parisino se ha reforzado con la incorporación de nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antiintrusión.

El día del robo, los ladrones tardaron menos de ocho minutos en entrar por la fuerza a través de una ventana a la Galería Apolo y robar joyas de la Corona valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) del Louvre, en una operación de fin de semana que dejó atónitos a los visitantes y expuso evidentes vulnerabilidades de seguridad.

La mejora de la seguridad es una prioridad del plan decenal “Louvre Nuevo Renacimiento”, iniciado el año pasado, con un costo estimado de hasta 800 millones de euros (933 millones de dólares) para modernizar la infraestructura, aliviar la aglomeración y dar a la Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter