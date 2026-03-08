americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El liniero ofensivo Sean Rhyan acuerda una extensión con los Packers, confrima fuente AP

El liniero ofensivo de los Green Bay Packers, Sean Rhyan, llegó a un acuerdo para extender su contrato por tres años y 33 millones de dólares, con un valor máximo de 39 millones de dólares y un bono por firmar de 11 millones, según una persona familiarizada con la situación.

ARCHIVO - Foto del 27 de noviembre del 2205, el guard de los Packers de Green Bay Sean Rhyan en el encuentro ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Rick Osentoski, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 27 de noviembre del 2205, el guard de los Packers de Green Bay Sean Rhyan en el encuentro ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Rick Osentoski, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Packers aún no han anunciado la extensión.

Este movimiento se produce justo antes de que Rhyan ingresara a la agencia libre sin restricciones. La selección de tercera ronda de 2022 procedente de UCLA ha sido titular en 28 partidos de temporada regular y dos de playoffs con los Packers durante los últimos dos años.

Rhyan comenzó la temporada 2025 como guard derecho titular de Green Bay, y luego empezó a alternarse con Jordan Morgan en esa posición antes de pasar a jugar como centro después de que Elgton Jenkins sufriera una lesión de tobillo que puso fin a su temporada. Al final, fue titular en 11 partidos —siete como centro y cuatro como guard derecho.

Eso ocurrió después de una temporada 2024 en la que fue titular en cada uno de los 17 partidos de los Packers.

Rhyan, de 25 años, se ha convertido en una pieza confiable de la línea ofensiva de Green Bay después de que su carrera comenzara de manera poco auspiciosa. Solo participó en un partido como novato y fue suspendido para los últimos seis encuentros de esa temporada tras violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento.

Aunque la extensión de Rhyan garantiza que los Packers conservarán a uno de sus linieros ofensivos que podían convertirse en agentes libres, todavía enfrentan la posibilidad de perder al tackle izquierdo Rasheed Walker. La selección de séptima ronda de 2022 procedente de Penn State parece encaminada a la agencia libre después de haber sido titular en 48 partidos durante las últimas tres temporadas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter