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El linebacker de los 49ers Dre Greenlaw pierde apelación de suspensión de 1 juego por cabezazo

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El linebacker de los 49ers de San Francisco, Dre Greenlaw, perdió su apelación contra una suspensión de un partido por darle un cabezazo a Ernest Jones IV, de Seattle, tras un golpe tardío cerca de la banda de los Seahawks.

El apoyador de los 49ers de San Francisco, Dre Greenlaw (57), abandona el campo tras ser expulsado durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 11 de octubre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
El apoyador de los 49ers de San Francisco, Dre Greenlaw (57), abandona el campo tras ser expulsado durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 11 de octubre de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

La NFL suspendió a Greenlaw el lunes y se celebró una audiencia de apelación el martes, que fue atendida por James Thrash, designado de manera conjunta por la NFL y el sindicato de jugadores. Thrash ratificó la suspensión y Greenlaw se perderá el partido del lunes por la noche contra Washington y dejará de percibir casi 200.000 dólares de salario por esa semana.

La NFL indicó que el cabezazo a un jugador sin casco durante la victoria del domingo sobre Seattle fue “contrario a los principios de deportividad generalmente entendidos”.

Greenlaw tiene antecedentes de infracciones. Lo han expulsado en otras dos ocasiones a lo largo de su carrera. En 2023 tuvo un altercado en la banda con Dom DiSandro, jefe de seguridad de Filadelfia, y también fue descalificado por un golpe casco contra casco a Justin Herbert, de los Chargers, en 2022.

Greenlaw también fue suspendido por un partido la temporada pasada cuando jugaba en Denver, por increpar a un oficial tras una victoria sobre los Gigantes de Nueva York.

Greenlaw recibió una multa de 11.941 dólares por burlarse de la banda de los Broncos en una victoria la semana pasada.

La infracción más reciente ocurrió en el segundo cuarto el domingo, cuando Sam Darnold escapó de la presión y Greenlaw lo golpeó tarde después de que saliera del campo, lo que derivó en una falta personal en un partido que San Francisco terminó ganando 32-29.

Varios defensores de los Seahawks encararon de inmediato a Greenlaw tras el golpe, y Greenlaw respondió dándole un cabezazo a Jones. Jones sangraba después del impacto y Greenlaw fue expulsado.

Greenlaw regresó a San Francisco esta temporada después de jugar con los Broncos en 2025. Suma 37 tacleadas en cinco partidos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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