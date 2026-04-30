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El líder supremo iraní dice que Teherán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles"

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo sobre esas cuestiones.

El ayatolá Mojtaba Jamenei se pronunció en una declaración leída en la televisora estatal iraní, como ha hecho desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

“Noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, manifestó Jamenei.

El ayatolá afirmó además que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”, mientras el estrecho de Ormuz sigue bajo el control asfixiante de Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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