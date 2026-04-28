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El líder británico Starmer enfrenta más presión por nombrar embajador a Mandelson

LONDRES (AP) — El exjefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer afirmó el martes que cometió un “grave error” al recomendar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ofrece un discurso en el noroeste de Inglaterra, Reino Unido, el lunes 27 de abril de 2026. (Temilade Adelaja/Pool Foto via AP)
El primer ministro británico, Keir Starmer, ofrece un discurso en el noroeste de Inglaterra, Reino Unido, el lunes 27 de abril de 2026. (Temilade Adelaja/Pool Foto via AP) AP

Morgan McSweeney dijo a los legisladores que había sido “un grave error de juicio”.

: “El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué”, señaló McSweeney, quien renunció en febrero.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre por su amistad con Jeffrey Epstein.

McSweeney pidió disculpas a las víctimas de Epstein y expresó: “Lamento cualquier papel que esta controversia haya tenido al causar más dolor o angustia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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