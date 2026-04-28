El líder británico Starmer enfrenta más presión por nombrar embajador a Mandelson

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El primer ministro británico, Keir Starmer, ofrece un discurso en el noroeste de Inglaterra, Reino Unido, el lunes 27 de abril de 2026. (Temilade Adelaja/Pool Foto via AP) AP

Morgan McSweeney dijo a los legisladores que había sido “un grave error de juicio”.

: “El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué”, señaló McSweeney, quien renunció en febrero.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre por su amistad con Jeffrey Epstein.

McSweeney pidió disculpas a las víctimas de Epstein y expresó: “Lamento cualquier papel que esta controversia haya tenido al causar más dolor o angustia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP