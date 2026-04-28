El líder británico Starmer enfrenta más presión por nombrar embajador a Mandelson

Morgan McSweeney dijo a los legisladores que había sido “un grave error de juicio”.
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LONDRES (AP) — El exjefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer afirmó el martes que cometió un “grave error” al recomendar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.
Morgan McSweeney dijo a los legisladores que había sido “un grave error de juicio”.
: “El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué”, señaló McSweeney, quien renunció en febrero.
Starmer destituyó a Mandelson en septiembre por su amistad con Jeffrey Epstein.
McSweeney pidió disculpas a las víctimas de Epstein y expresó: “Lamento cualquier papel que esta controversia haya tenido al causar más dolor o angustia”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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