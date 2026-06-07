El legado del astro Pelé brilla en su antiguo hogar antes del Mundial

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Una periodista se toma una foto con la estatua de cera de Pelé en el Museo de Cera en el acuario AquaRio Marine en Rio de Janeiro el miércoles 3 de junio del 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Turistas como Mario Álvarez Gamiño, un vendedor jubilado de 67 años de México, acuden en masa a Santos para ver cualquier cosa que conecte a la ciudad portuaria brasileña con el hombre. El legado de la leyenda del fútbol está en todas partes: en vibrantes murales del artista urbano Eduardo Kobra, entre los recuerdos de su querido club e incluso en carteles pegados a los postes de alumbrado locales.

“Su legado es fundamental”, afirmó Álvarez. "Su vida siempre será un ejemplo a seguir. En este momento tenemos a Cristiano Ronaldo, pero le falta algo que Pelé tenía, que era humildad... Realmente era un genio”.

Pelé, quien murió en 2022 a los 82 años, jugó en el Santos Futebol Clube durante la mayor parte de su carrera, de 1956 a 1974. También jugó con la selección de Brasil en la Copa Mundial cuando ganó los títulos de 1958, 1962 y 1970.

Santos también alberga el Museo Pelé, donde los aficionados pueden conocer más sobre la vida de Pelé y ver diversos objetos de recuerdo, incluidas camisetas y trofeos.

“Cuando le dices a un extranjero que eres de Santos, lo primero que dice es ‘Pelé’. Por eso nosotros, en el museo, tenemos una gran responsabilidad: llevar el nombre de Pelé y el de la ciudad de Santos”. comentó el director del museo, Paulo Monteiro, quien añadió que “tras su muerte, ahora tenemos una misión mayor y más difícil, que es mantener su legado activo y vivo”.

Muchos de los más de 400.000 habitantes de Santos nunca tuvieron la oportunidad de ver a Pelé en acción, pero quieren que el legado perdure.

Entre ellos está Anderson Albino, dueño de un bar. “Como propietarios de negocios locales, vemos cuántos medios internacionales vienen aquí y cómo eso atrae a enormes cantidades de visitantes”, aseguró Albino. “Para quienes somos de la ciudad, es un privilegio que Pelé haya jugado para Santos”. ____ Savarese informó desde Sao Paulo. ___ Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP