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El lateral izquierdo español Álex Grimaldo vuelve a casa: ficha por Atlético Madrid desde Leverkusen

MADRID (AP) — El lateral izquierdo español Alejandro Grimaldo por fin regresa a casa tras incorporarse al Atlético de Madrid procedente del club de la Bundesliga Bayer Leverkusen.

El defensa español Alejandro Grimaldo sale del avión tras el arribo del equipo a la Copa Mundial el viernes 5 de junio del 2026. (AP Foto/George Walker IV)
El defensa español Alejandro Grimaldo sale del avión tras el arribo del equipo a la Copa Mundial el viernes 5 de junio del 2026. (AP Foto/George Walker IV) AP

Grimaldo, de 30 años, firmó un contrato hasta junio de 2030, informó el lunes el equipo de La Liga.

Grimaldo, nacido en Valencia, nunca ha jugado en un equipo español de primera división. Se formó en las categorías juveniles del Atlético Vallbonense, Valencia y Barcelona antes de incorporarse al Benfica de Portugal, donde se dio a conocer y luego fichó por el Leverkusen en 2023.

Grimaldo, que también puede desempeñarse como carrilero, mediocentro y mediapunta, brilló durante el histórico doblete del Leverkusen en la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024. En total, marcó 30 goles y dio 45 asistencias en 145 partidos con el equipo alemán.

“Sin duda fue una pieza clave de nuestro éxito compartido”, manifestó Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen. “Su estilo de juego fue un rasgo definitorio de nuestro Werkself, y sus tiros libres fueron icónicos. Por eso, le debemos nuestro agradecimiento. Ahora nos despedimos de Grima con nuestros mejores deseos para su etapa por delante en La Liga”.

La revista Kicker informó que el Atlético había acordado pagar una tarifa de traspaso de 22 millones de euros (25 millones de dólares), que podría aumentar a 25 millones (28,5 millones de dólares), por el jugador, a quien le quedaba solo un año más de contrato con el Leverkusen.

Grimaldo ha disputado 14 partidos con España y forma parte del plantel que compite en el Mundial.

Marc Cucurella, quien se incorporó al rival de ciudad del Atlético, el Real Madrid, ha sido hasta ahora la primera opción del seleccionador de España, Luis de la Fuente, como lateral izquierdo en el torneo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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