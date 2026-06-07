El lateral derecho brasileño Wesley se pierde el Mundial por lesión. Éderson entra en su lugar

Wesley (izquierda) y Matheus Cunha durante un entrenamiento de la selección de Brasil rumbo al Mundial, el jueves 28 de mayo de 2026, en Teresópolis, Brasil. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el domingo el cambio en el plantel de la selección que dirige el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Wesley, de 22 años, se sometió el domingo a una resonancia magnética que constató la lesión sufrida en los primeros compases del partido amistoso contra Egipto que se disputó el sábado en Cleveland. Los estudios determinaron que la lesión era lo suficientemente importante como para dejar al jugador de la Roma fuera del Mundial.

“Wesley es un jugador querido por el grupo y siempre será considerado parte de este equipo que busca el campeonato mundial por sexta vez”, dijo la CBF en un comunicado.

Wesley fue sustituido por Danilo a los 16 minutos del amistoso que la Verdeamarela ganó 2-1. Pidió el cambio tras acusar dolor en la pierna izquierda y sus compañeros en la banca de suplentes le di consuelo.

“Hoy tengo que poner un sueño en pausa debido a una lesión”, dijo Wesley en una publicación en Instagram . “Duele no poder seguir vistiendo la camiseta de la selección brasileña en este momento, pero quien conoce mi historia sabe que rendirse nunca ha sido una opción”-

“Caer es parte del camino. Volver a levantarme siempre ha sido mi mayor fortaleza”, agregó.

Éderson, de 26 años, se incorporará al equipo en Estados Unidos como parte de la nómina de 26 jugadores. El centrocampista de Atalanta fue convocado en la primera lista confeccionada por Ancelotti en junio de 2025, pero no llegó a saltar al campo.

Brasil inicia la fase de grupos del Mundial el sábado en Meadowlands, en East Rutherford, Nueva Jersey. También enfrentarán a Escocia y Haití en el Grupo C-

Otra situación por lesión está en veremos: el delantero Neymar no viajó a Cleveland con el resto del grupo. El astro de 34 años lucha contrarreloj para el debut debido a una lesión en la pantorrilla.

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FUENTE: AP