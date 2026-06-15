El lanzador Ron Marinaccio recibe 3 juegos de suspensión por golpear a Gunnar Henderson

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Ron Marinaccio, lanzador de los Padres de San Diego, trabaja durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el sábado 13 de junio de 2023, en Baltimore. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Michael Hill, vicepresidente sénior de operaciones en el terreno de juego de las Grandes Ligas de Béisbol, concluyó que Marinaccio golpeó intencionalmente a Henderson con el lanzamiento.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, fue suspendido un juego y multado con una cantidad no revelada en relación con esa misma jugada, anunció Hill.

Mientras Stammen optó por cumplir su suspensión la noche del lunes, cuando San Diego visitó a San Luis, Marinaccio decidió apelar. Hill indicó que Marinaccio podrá seguir jugando hasta que concluya el proceso de apelación.

Marinaccio golpeó a Henderson con el primer lanzamiento de un turno al bate, que ocurrió con dos outs en la parte baja de la novena entrada y San Diego arriba por seis.

Marinaccio fue expulsado, y el piloto Craig Stammen salió a discutir y también se fue del partido antes del último out.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP