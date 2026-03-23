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El lanzador de los Dodgers Roki Sasaki vuelve a sufrir en un juego de exhibición ante los Angelinos

LOS ÁNGELES (AP) — El lanzador de los Los Angeles Dodgers, Roki Sasaki, tuvo otra difícil apertura en los entrenamientos de primavera el lunes por la noche.

Roki Sasaki, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la tercera entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas en los entrenamientos de primavera frente a los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 23 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun)
Roki Sasaki, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la tercera entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas en los entrenamientos de primavera frente a los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 23 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Sasaki otorgó seis bases por bolas y permitió cinco carreras en poco más de dos entradas contra los Angelinos de Los Ángeles en el Dodger Stadium. Realizó 66 lanzamientos, 32 de ellos strikes.

El derecho japonés tiene una efectividad de 15,58 en cuatro aperturas de exhibición con los campeones defensores de la Serie Mundial. Ha concedido 15 bases por bolas en 8 entradas y dos tercios de labor, lo que ha generado dudas sobre su preparación para el inicio de la temporada regular.

Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers cuando reciban a Arizona en su juego inaugural la noche del jueves.

Sasaki no consiguió un out en la primera entrada. Golpeó a Zach Neto con una recta en cuenta de 3-0 antes de que Mike Trout llegara a base por una elección del fildeador. Luego, Sasaki dio base por bolas a tres bateadores consecutivos antes de ser reemplazado por Ronan Kopp.

Sasaki, de 24 años, regresó para abrir la segunda. Volvió a golpear a Neto y otorgó base por bolas a Trout antes de salir del apuro con un par de roletazos.

Concedió un pasaporte al primer bateador, el cubano Yoán Moncada, en la tercera antes de ponchar a Jo Adell y Josh Lowe. Luego, Logan O'Hoppe conectó una línea a la segunda base para el último out de la entrada.

Sasaki fue reemplazado por Ben Casparius después de dar base por bolas a Adam Frazier para abrir la cuarta. Frazier terminó anotando con un elevado de sacrificio de Nolan Schanuel.

Sasaki firmó un contrato de ligas menores con los Dodgers en enero de 2025 y recibió un bono por firma de 6,5 millones de dólares debido a que era menor de 25 años y estaba sujeto a las reglas del fondo de bonos internacionales. Había pasado las cuatro temporadas anteriores en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (Nippon Professional Baseball) en Japón.

Marginado durante gran parte de la temporada pasada por un pinzamiento en el hombro derecho, Sasaki tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 4,46 en ocho aperturas y dos apariciones como relevista.

Regresó en septiembre y se convirtió en una pieza clave del bullpen durante la postemporada, al permitir apenas una carrera limpia en 10 entradas y dos tercios y conseguir tres salvamentos para ayudar a los Dodgers a ganar su segundo campeonato consecutivo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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