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El lanzador derecho de Mellizos Zebby Matthews sale ante Yankees por lesión en el pie derecho

NUEVA YORK (AP) — El pitcher abridor de los Mellizos de Minnesota, Zebby Matthews, salió del juego del sábado contra los Yankees de Nueva York debido a una laceración en el pie derecho en la quinta entrada.

El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Zebby Matthews, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 4 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger)
El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Zebby Matthews, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 4 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Matthews hizo una mueca después de lanzar una recta de 95 mph fuera de la zona de strike a Ben Rice. El preparador físico Nick paparesta y el mánager Derek Shelton fueron al montículo, y Matthews hizo una señal de pulgar arriba antes de realizar un lanzamiento de calentamiento.

Matthews lanzó tres pitcheos más fuera de la zona de strike a Rice para otorgarle su tercera base por bolas de la quinta, fue retirado del juego y reemplazado por Travis Adams.

Matthews llegó a la quinta con ventaja de 6-1 y permitió cuatro carreras y tres hits en 4 2/3 entradas. Permitió un jonrón de dos carreras a Max Schuemann más temprano en la quinta y un jonrón solitario al dominicano Jasson Domínguez en la cuarta.

El derecho llegó al juego con marca de 4-5 y una efectividad de 4,15 en nueve aperturas esta temporada.

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FUENTE: AP

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