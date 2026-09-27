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El juego de 2 jonrones de Andrés Chaparro impulsa victoria 6-4 de Nacionales ante Mets

WASHINGTON (AP) — El venezolano Andrés Chaparro conectó dos jonrones y los Nacionales de Washington derrotaron el domingo 6-4 a los Mets de Nueva York en el cierre de temporada para ambos equipos.

Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, conecta un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana)
Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, conecta un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) AP

El puertorriqueño Francisco Lindor pegó el jonrón número 300 de su carrera, el dominicano Ronny Mauricio se voló la barda por tercera vez en dos días y el novato Carson Benge sumó tres imparables para su juego 45 con múltiples hits.

Chaparro abrió la tercera y la quinta entrada con jonrones ante el abridor de los Mets Sean Manaea (6-8).

Nueva York, tras esperar un retraso por lluvia de una hora al inicio, construyó una ventaja de 4-1 con la ayuda de los jonrones consecutivos de Mauricio y Lindor en la segunda entrada.

Washington empató con una carrera en la segunda y dos en la tercera.

Will Dion (3-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras y Erik Tolman consiguió cuatro outs para su quinto salvamento.

Manaea permitió cinco carreras en seis entradas y ponchó a tres.

El jardinero izquierdo de los Mets, el dominicano Juan Soto, se fue de 5-0 un día después de salir en la novena entrada cuando un lanzamiento le pegó en la mano derecha.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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