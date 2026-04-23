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El jonrón de tres carreras de Oneil Cruz impulsa a Piratas a vencer 8-4 a Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El dominicano Oneil Cruz conectó el jonrón más fuerte de las Grandes Ligas esta temporada, un batazo de tres carreras que pegó en la parte superior del poste de foul del jardín derecho en la novena entrada y que impulsó a los Piratas de Pittsburgh a una victoria por 8-4 sobre los Rangers de Texas la noche del miércoles.

Oneil Cruz (15), de los Piratas de Pittsburgh, celebra después de batear un jonrón de tres carreras en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 22 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
Oneil Cruz (15), de los Piratas de Pittsburgh, celebra después de batear un jonrón de tres carreras en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 22 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Los Piratas tomaron ventaja de 5-4 en la novena cuando Nick Gonzales se lanzó hacia el plato en un rodado de un out del bateador emergente Jake Mangum a la tercera base ante Cole Winn (1-1). El tiro de Josh Jung arrastró al receptor Kyle Higashioka hacia territorio de foul, y ya no pudo evitar la carrera.

Cruz siguió con una línea de 116,9 mph que rebotó en la parte superior del poste de foul y se fue a las gradas. Fue la segunda pelota más fuerte golpeada en la historia de Globe Life Field, que abrió en 2020.

La gran novena de Pittsburgh le dio al dominicano Gregory Soto (1-0) su primera victoria como Pirata, después de su primer salvamento desperdiciado. El relevista zurdo permitió el sencillo de dos carreras de Jake Burger en la octava que empató la pizarra 4-4. Dennis Santana, de República Dominicana, lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

El sencillo de Bryan Reynolds en la quinta entrada, que produjo su carrera 500 de por vida, fue parte de un episodio de tres anotaciones que le dio a los Piratas una ventaja de 4-2. Reynolds está empatado con Bobby Bonilla con la mayor cantidad de carreras remolcadas de un bateador ambidiestro de los Piratas. También anotó la primera carrera de Pittsburgh con el doble del dominicano Marcell Ozuna en la primera entrada.

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FUENTE: AP

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