americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El jonrón de Moreno en la 8va impulsa a Diamondbacks a victoria por 5-3 sobre Rojos

CINCINNATI (AP) — El jonrón solitario de la ventaja del venezolano Gabriel Moreno en la octava entrada impulsó a los Diamondbacks de Arizona a vencer 5-3 a los Rojos de Cincinnati el domingo y le dio al mánager Torey Lovullo su victoria número 700.

Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el domingo 14 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Michael Swensen)
Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el domingo 14 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Michael Swensen) AP

El dominicano Geraldo Perdomo y Tommy Troy también conectaron cuadrangulares por los Diamondbacks.

El derecho de Arizona Zac Gallen ponchó a cuatro bateadores para superar a Brandon Webb y colocarse en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia con 1.067. Randy Johnson es primero con 2.077.

Lovullo es el octavo mánager en activo en alcanzar 700 victorias y el 106to de todos los tiempos.

La pizarra estaba empatada 3-3 cuando Moreno conectó su sexto jonrón de la temporada con un lanzamiento con cuenta de 3-1 de Zach Maxwell (0-1). Los Diamondbacks añadieron una carrera de seguridad con un sencillo productor del dominicano Ketel Marte en la novena.

El venezolano Juan Morillo (2-3) lanzó una séptima entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria y Paul Sewald trabajó una novena sin hits para apuntarse su 17mo salvamento.

El dominicano Noelvi Marte y JJ Bleday conectaron cada uno un jonrón solitario por Cincinnati.

En la octava, Kevin Ginkel ponchó a Marte para dejar a dos corredores varados antes de que el juego se retrasara 72 minutos por la lluvia.

El 12do jonrón de la temporada de Bleday puso a los Rojos arriba 1-0 en la primera entrada.

Gallen ponchó a Sal Stewart y al venezolano Eugenio Suárez en la primera para empatar a Webb y luego se adueñó en solitario del segundo puesto al abanicar a Blake Dunn para cerrar la segunda.

Gallen permitió tres carreras y seis hits en seis entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter