El jonrón de Moreno en la 8va impulsa a Diamondbacks a victoria por 5-3 sobre Rojos

Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el domingo 14 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Michael Swensen) AP

El dominicano Geraldo Perdomo y Tommy Troy también conectaron cuadrangulares por los Diamondbacks.

El derecho de Arizona Zac Gallen ponchó a cuatro bateadores para superar a Brandon Webb y colocarse en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia con 1.067. Randy Johnson es primero con 2.077.

Lovullo es el octavo mánager en activo en alcanzar 700 victorias y el 106to de todos los tiempos.

La pizarra estaba empatada 3-3 cuando Moreno conectó su sexto jonrón de la temporada con un lanzamiento con cuenta de 3-1 de Zach Maxwell (0-1). Los Diamondbacks añadieron una carrera de seguridad con un sencillo productor del dominicano Ketel Marte en la novena.

El venezolano Juan Morillo (2-3) lanzó una séptima entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria y Paul Sewald trabajó una novena sin hits para apuntarse su 17mo salvamento.

El dominicano Noelvi Marte y JJ Bleday conectaron cada uno un jonrón solitario por Cincinnati.

En la octava, Kevin Ginkel ponchó a Marte para dejar a dos corredores varados antes de que el juego se retrasara 72 minutos por la lluvia.

El 12do jonrón de la temporada de Bleday puso a los Rojos arriba 1-0 en la primera entrada.

Gallen ponchó a Sal Stewart y al venezolano Eugenio Suárez en la primera para empatar a Webb y luego se adueñó en solitario del segundo puesto al abanicar a Blake Dunn para cerrar la segunda.

Gallen permitió tres carreras y seis hits en seis entradas.

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FUENTE: AP