El jonrón decisivo de Ernie Clement en la 10ma impulsa a Toronto a vencer 5-4 a Houston

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Ernie Clement, de los Azulejos de Toronto, corre las bases después de batear un jonrón durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Houston.(AP Foto/Ashley Landis) AP

El juego estaba empatado 3-3 al comenzar la décima, con el corredor automático en segunda, cuando Clement envió el primer lanzamiento de Bennett Sousa (0-1) por encima del jardín izquierdo para poner a los Azulejos al frente.

El sencillo del cubano Yordan Álvarez para abrir la décima de Houston remolcó al corredor automático y acercó a los Astros 5-4, pero Álvarez fue puesto out al intentar convertir el hit en doble.

Los Astros impugnaron la decisión, que fue ratificada. El mánager Joe Espada fue expulsado después por discutir el fallo.

Chase Lee retiró al venezolano José Altuve y a Daulton Varsho para terminar el juego y conseguir su primer salvamento.

Louis Varland (4-4) ponchó a uno en una novena sin carreras para llevarse la victoria.

El dominicano Jesús Sánchez conectó un jonrón de dos carreras para empatarlo en la sexta y ayudar a Toronto a ganar dos de tres juegos en la serie.

Altuve pegó un jonrón solitario por los Astros, que se fueron de 9-3 con corredores en posición de anotar. El abridor de Houston, Hunter Brown, permitió tres imparables y tres carreras en seis entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP