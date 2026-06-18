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El jonrón de Bazzana en la 7ma impulsa a Guardianes 4-2 sobre Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Travis Bazzana conectó un jonrón solitario para tomar la delantera en la séptima entrada, Parker Messick lanzó seis entradas efectivas y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, reacciona al conectar un jonrón durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 18 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf)
Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, reacciona al conectar un jonrón durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 18 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

David Fry y Kyle Manzardo también conectaron jonrones por los Guardianes, que perdieron los dos primeros juegos de la serie.

Messick (7-3) limitó a los Brewers a dos carreras y cuatro hits, mientras ponchó a nueve en una actuación de 96 lanzamientos. Cade Smith consiguió cuatro outs para su 24º salvamento en 26 oportunidades.

El enorme jonrón de Bazzana ante Grant Anderson (1-3) en la séptima le dio a los Guardians una ventaja de 3-2. Cleveland añadió una carrera en la entrada gracias a un lanzamiento descontrolado de Drew Rom con las bases llenas.

El sencillo productor del dominicano Gary Sánchez ante Messick le dio a los Cerveceros una ventaja de 1-0 en la segunda.

Los Cerveceros tomaron la delantera en la cuarta cuando Sánchez recibió base por bolas, avanzó a tercera con el doble de Blake Perkins y anotó con el elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

Los Guardianes volvieron a empatar en la sexta con el jonrón de Manzardo ante Joel Kuhnel.

Shane Drohan, en su quinta apertura, permitió tres hits y una carrera en cinco entradas. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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