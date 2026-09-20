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El jonrón de 3 carreras de Roden y gran apertura de Kremer impulsan 8-0 a Mellizos sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE..UU. (AP) — Alan Roden conectó un jonrón de tres carreras e impulsó cuatro anotaciones, la mayor cifra en su trayectoria, y Dean Kremer permitió el domingo un hit en seis entradas brillantes en la victoria 8-0 de los Mellizos de Minnesota sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Alan Roden, de los Mellizos de Minnesota, reacciona tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman) Minnesota Twins Alan Roden reacts after hitting a three-run home run during the seventh inning of a baseball game against the Los Angeles Angels, Sunday, Sept. 20, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Caroline Brehman)
Alan Roden, de los Mellizos de Minnesota, reacciona tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman) Minnesota Twins' Alan Roden reacts after hitting a three-run home run during the seventh inning of a baseball game against the Los Angeles Angels, Sunday, Sept. 20, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Caroline Brehman) AP

Josh Bell tuvo tres imparables y dos carreras impulsadas por los Mellizos, que han ganado tres de cinco en total tras dividir cuatro juegos en el Angel Stadium con dos victorias por blanqueada. Brooks Lee añadió tres hits y anotó tres carreras.

Roden consiguió tres hits en su primer juego de Grandes Ligas este mes, coronado por un batazo al jardín derecho en la séptima entrada para su tercer jonrón de por vida, el primero desde el 6 de agosto de 2025.

Kremer (3-1) maniató a los Angels en la tercera apertura consecutiva sólida del refuerzo adquirido por Minnesota antes de la fecha límite de cambios. Dio tres bases por bolas, pero ponchó a ocho, su mayor cifra en una apertura desde abril.

Minnesota permitió apenas dos sencillos de los Angelinos, y Bailey Ober lanzó las últimas tres entradas para conseguir el primer salvamento de su carrera.

Ryan Johnson (5-9) permitió tres carreras con siete hits y no pudo salir de la quinta entrada pese a ponchar a seis, en el juego final en casa de los Angelinos, el peor equipo de la Liga Americana, en el cierre como locales de su onceava temporada consecutiva con récord perdedor y su duodécima campaña seguida sin playoffs, ambas las rachas activas más largas de las Grandes Ligas.

El juego también probablemente fue el último en el Angel Stadium durante los 24 años de gestión del propietario Arte Moreno, quien pretende vender el equipo al dueño de Rams de Los Ángeles, Stan Kroenke, antes de que comience la próxima temporada.

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