El jonrón de 2 carreras de Stott en la octava impulsa victoria 5-4 de Filis ante Rojos

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Bryson Stott y el panameño Edmundo Sosa de los Filis de Filadelfia celebran su jonrón de dos carreras en la octava entrada ante los Rojos de Cincinnati el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Filis (25-23) ganaron por octava vez en nueve juegos y se colocaron dos partidos por encima de .500 por primera vez esta temporada. Tienen marca de 16-4 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo el mes pasado después de que Rob Thomson fue despedido.

Filadelfia descartó al líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber, debido a una enfermedad, y Stott subió al puesto número 6 en el orden de bateo antes de que conectara su quinto cuadrangular de la campaña.

El doble impulsor de Spencer Steer con dos outs en la octava, ante el relevista venezolano Jose Alvarado, le dio una ventaja efímera de 4-3 a los Rojos.

Orion Kerkering (2-0) terminó la octava por Alvarado y se acreditó la victoria. El relevista de los Rojos Graham Ashcraft (1-1) cargó con la derrota.

Antes del partido, los Filis ascendieron a Otto Kemp desde Triple-A Lehigh Valley y bajaron al dominicano Felix Reyes. Kemp, quien disputó 10 juegos con Filadelfia al comienzo de la temporada, fue titular en el jardín izquierdo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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