El jardinero suspendido de los Filis Johan Rojas necesita cirugía de codo y volverá en primavera

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Los Filis informaron que Rojas sintió dolor el miércoles mientras intensificaba su preparación para regresar tras la suspensión de 80 juegos que recibió en marzo, luego de dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Boldenona.

Rojas, de 25 años, habría sido elegible para regresar el 25 de junio.

Rojas bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la campaña.

Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada en los entrenamientos de primavera de este año. Estaba previsto que jugara con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue descartado antes del torneo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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