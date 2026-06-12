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El jardinero de los Marineros Randy Arozarena sale por aparente lesión en la pierna

WASHINGTON (AP) — El jardinero cubano-mexicano de Seattle Randy Arozarena abandonó el partido de los Marineros la noche del viernes contra los Nacionales de Washington debido a una aparente lesión en la pierna.

Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, celebra en el dugout tras anotar gracias a un triple de Dominic Canzone durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, celebra en el dugout tras anotar gracias a un triple de Dominic Canzone durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Arozarena, de 31 años, empezó a cojear después de correr para llegar a primera tras un rodado en la tercera entrada y finalmente salió caminando del terreno.

No regresó para la parte baja de la entrada; Luke Raley pasó del jardín derecho al lugar de Arozarena en el izquierdo y el dominicano Victor Robles asumió en el derecho.

Arozarena, dos veces All-Star y novato del año de la Liga Americana en 2021, batea para .291 con siete jonrones y 33 carreras impulsadas. Robó su décimo novena base en la segunda entrada.

El jardinero de origen cubano pero naturalizado mexicano es uno de los tres jugadores de los Marineros que han participado en todos los partidos hasta ahora esta temporada, junto con el jardinero dominicano Julio Rodríguez y el segunda base Cole Young.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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