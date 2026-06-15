El japonés Kodai Senga volverá a la rotación de los Mets el martes tras la baja de Christian Scott

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Christian Scott, lanzador de los Mets de Nueva York, reacciona tras salir durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el jueves 11 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El regreso del lanzador japonés a la rotación se produce después de que el derecho Christian Scott fuera colocado el lunes en la lista de lesionados de 15 días debido a una opresión en la cadera derecha.

Scott y Senga realizaron sesiones de bullpen el domingo. El mánager venezolano Carlos Mendoza comentó que Scott sintió algunas molestias después de su última salida, el 11 de junio contra los Cardenales de San Luis, cuando el derecho permitió cuatro carreras y tres jonrones en 4 2/3 entradas. Scott recibió tratamiento, pero aun así no se sintió bien después de lanzar en el bullpen.

“Decidimos enviarlo de inmediato a una resonancia magnética, que mostró la lesión en la cadera. Ayer recibió una inyección de cortisol y ya se siente mucho mejor. Así que esperamos que esta sea una estadía mínima en la lista de lesionados”, dijo Mendoza antes del juego del lunes.

Senga —0-4 con una efectividad de 9,00 en cinco aperturas esta temporada— ha estado fuera por una inflamación en la columna lumbar.

La semana pasada tuvo una salida de rehabilitación con el equipo Clase A Port St. Lucie.

“Hemos estado diciendo que queríamos ver resultados. Los tuvimos en su última salida, pero estábamos esperando a que lanzara su bullpen ayer y hoy se sintiera bien. Está listo para salir. Nos está diciendo que se siente al 100%”, explicó Mendoza.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP