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El infielder de Tigres Kevin McGonigle gana el premio a Novato del Año de la Liga Americana

El infielder de los Tigres de Detroit, Kevin McGonigle, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana la noche del lunes tras una brillante temporada completa que lo perfila como una pieza fundamental de la franquicia durante la próxima década.

McGonigle —quien disputó la mayor parte de la campaña con apenas 21 años— registró un promedio de bateo de .278 y un OPS de .806, con 18 jonrones, 72 carreras impulsadas, 28 dobles y 12 bases robadas, mientras alternaba tiempo entre la tercera base y el campocorto. Es el primer jugador de los Tigres en ganar el premio desde el lanzador Michael Fulmer en 2016 y el primer infielder de Detroit desde Lou Whitaker en 1978.

Los Tigres confiaron tanto en el potencial de McGonigle que lo firmaron por 150 millones de dólares y ocho años en abril, apenas unas semanas después de iniciada su temporada de novato. Él respaldó esa confianza al ser seleccionado al Juego de Estrellas y ayudar a que los Tigres se mantuvieran en la pelea por los playoffs durante gran parte del verano.

McGonigle recibió 28 de 30 votos de primer lugar. La votación se realizó antes de la postemporada.

Los otros dos finalistas de la Liga Americana fueron el zurdo Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland, y el zurdo Payton Tolle, de los Medias Rojas de Boston. Messick tuvo marca de 12-9, con efectividad de 2.56 y 193 ponches, mientras que Tolle terminó 9-6, con efectividad de 3.03 y 171 ponches.

El ganador de la Liga Nacional se anunciará más tarde la noche del lunes.

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