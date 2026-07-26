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El huracán Genevieve avanza por el Pacífico frente a México, sin amenaza directa a tierra

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Genevieve se ha fortalecido y se ha convertido en huracán en el océano Pacífico, al suroeste de México. Se pronostica que cobrará aún más fuerza y se convertirá en un huracán de categoría 3 o más en los próximos días, pero que se mantendrá mar adentro en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa.

Esta imagen por satélite de GOES-19 GeoColor proporcionada por la NOAA muestra la tormenta tropical Genevieve en el este del Pacífico el viernes 24 de julio de 2026. (NOAA via AP)
Esta imagen por satélite de GOES-19 GeoColor proporcionada por la NOAA muestra la tormenta tropical Genevieve en el este del Pacífico el viernes 24 de julio de 2026. (NOAA via AP) AP

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (90 millas por hora), lo que lo convierte en un huracán de categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El centro de Genevieve se ubicaba a unos 810 kilómetros (500 millas) al sur-suroeste de Manzanillo, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 28 km/h (17 mph).

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes en Estados Unidos indicó que el oleaje de la tormenta —que probablemente provoque “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida”— afectaba a partes de la costa suroeste de México durante el fin de semana y probablemente alcanzaría zonas del sur de la península de Baja California la noche del domingo o el lunes.

Mientras tanto, más al oeste en el Pacífico, el huracán Fausto se debilitó a una tormenta de categoría 1 mientras continuaba por una trayectoria prevista en dirección general hacia el archipiélago de Hawai.

Los meteorólogos señalaron que se esperaba que fuera degradado a tormenta tropical en los próximos días, pero advirtieron que aún podría generar oleaje peligroso y recomendaron que personas e instituciones en Hawai sigan su evolución.

Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 150 km/h (90 mph); se ubicaba unos 1.600 kilómetros (995 millas) al este de la ciudad de Hilo; y se desplazaba hacia el oeste a 20 km/h (13 mph).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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