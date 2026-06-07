El hit decisivo de McGonigle con 2 outs en la novena impulsa a Tigres al 5-4 ante Marineros

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Wenceel Pérez, de los Tigres de Detroit, celebra mientras se desliza en el plato con la carrera de la victoria contra los Marineros de Seattle en la novena entrada de un partido de béisbol, el domingo 7 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El dominixano Wenceel Pérez impulsó dos carreras con un triple en la séptima para iniciar la remontada de Detroit, que perdía 4-1, mientras los Tigres ganaron dos de tres juegos en la serie.

Muñoz (3-4) ponchó a Spencer Torkelson para abrir la novena, luego dio bases por bolas a Zach McKinstry y a Pérez. Ambos avanzaron con el rodado de Matt Vierling antes de que McGonigle conectara un sencillo que rozó el guante del segunda base Cole Young, que saltó para intentar atraparlo, y así Detroit consiguió su quinta victoria en seis juegos.

Will Vest (2-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse el triunfo.

Seattle desperdició una sólida apertura del dominicano Luis Castillo, quien se fue con ventaja de 3-1 tras permitir tres hits en 5 2/3 entradas.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un sencillo y anotó con un doble de Josh Naylor para tomar ventaja 2-1 en la sexta. Flaherty salió después de otorgar base por bolas al cubano mexicano Randy Arozarena. El derecho permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas y fracción.—

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP