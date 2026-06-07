americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El hit decisivo de McGonigle con 2 outs en la novena impulsa a Tigres al 5-4 ante Marineros

DETROIT (AP) — Kevin McGonigle conectó un jonrón en la cuarta entrada y pegó un sencillo de dos carreras ante el cerrador mexicano All-Star Andrés Muñoz con dos outs en la parte baja de la novena, lo que le dio a los Tigres de Detroit una victoria el domingo por 5-4 sobre los Marineros de Seattle.

Wenceel Pérez, de los Tigres de Detroit, celebra mientras se desliza en el plato con la carrera de la victoria contra los Marineros de Seattle en la novena entrada de un partido de béisbol, el domingo 7 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel)
Wenceel Pérez, de los Tigres de Detroit, celebra mientras se desliza en el plato con la carrera de la victoria contra los Marineros de Seattle en la novena entrada de un partido de béisbol, el domingo 7 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El dominixano Wenceel Pérez impulsó dos carreras con un triple en la séptima para iniciar la remontada de Detroit, que perdía 4-1, mientras los Tigres ganaron dos de tres juegos en la serie.

Muñoz (3-4) ponchó a Spencer Torkelson para abrir la novena, luego dio bases por bolas a Zach McKinstry y a Pérez. Ambos avanzaron con el rodado de Matt Vierling antes de que McGonigle conectara un sencillo que rozó el guante del segunda base Cole Young, que saltó para intentar atraparlo, y así Detroit consiguió su quinta victoria en seis juegos.

Will Vest (2-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse el triunfo.

Seattle desperdició una sólida apertura del dominicano Luis Castillo, quien se fue con ventaja de 3-1 tras permitir tres hits en 5 2/3 entradas.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un sencillo y anotó con un doble de Josh Naylor para tomar ventaja 2-1 en la sexta. Flaherty salió después de otorgar base por bolas al cubano mexicano Randy Arozarena. El derecho permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas y fracción.—

__

Deja tu comentario

Destacados del día

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter