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Ferran Torres, de la Selección de España, realiza el primer lanzamiento ceremonial antes de un partido de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis el martes 4 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Con una camiseta blanca de los Yankees con el número 7, Torres hizo su lanzamiento desde delante del montículo hacia el infielder panameño José Caballero, un reconocido aficionado del Barcelona, donde juega Torres.

Torres, al ser consultado sobre lo que sabe de los Yankees, comentó: “No demasiado, para ser sincero, pero solo quiero disfrutar del partido. Veo a algunos de los jugadores y les deseo la mejor de las suertes”.

Torres está negociando un traspaso al Paris St. German después de marcar 16 goles con el Barcelona la temporada pasada. Le queda un año de contrato y ha anotado 41 goles en 140 partidos durante cinco temporadas con el Barcelona, tras pasar dos temporadas con el Manchester City de la Liga Premier y tres con el Valencia de La Liga.

Torres declinó hablar sobre el posible traspaso el martes.

“El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir y negociar, y al final, todo se hablará", dijo el lunes durante una aparición en el programa “Today Show” de NBC.

“Cada vez que (equipos como el PSG) te quieren, es algo bueno. Tengo contrato con el Barça. Es cierto que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mí mismo”.

Torres ingresó como suplente en el segundo tiempo en la victoria 1-0 de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo y marcó en el minuto 106. Aprovechó un balón que botaba dentro del área y, con la pierna izquierda, clavó un remate justo por debajo del travesaño en el minuto 106. “Para ser sincero, mi vida ha cambiado un poco, pero me siento muy agradecido”, manifestó Torres. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP