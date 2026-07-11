El Guggenheim da positivo a Legionella en medio del brote de la bacteria en Nueva York

ARCHIVO – El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011. (AP Foto/Kathy Willens, Archivo) AP

El departamento de salud de la ciudad difundió el viernes una lista de 31 edificios del Upper East Side a los que se les ordenó limpiar y desinfectar sus torres de enfriamiento, mientras la ciudad enfrenta el más reciente brote de la enfermedad, una forma grave de neumonía.

El distintivo museo de arte, de forma cilíndrica, fue uno de los 19 que ya han completado el saneamiento, según la lista del departamento. Se esperaba que el resto concluyera el trabajo el sábado.

Funcionarios municipales subrayaron que los resultados positivos no confirman a ninguno de los edificios como la fuente del brote, ya que en las pruebas realizadas no fue posible distinguir entre bacterias vivas y muertas.

También indicaron que el museo no cerró en ningún momento debido al resultado positivo ni por los trabajos de saneamiento.

“La ciudad ha confirmado que no se necesita ninguna acción adicional en este momento, y esto no representa ningún riesgo para nadie dentro del edificio”, señaló el museo el sábado en un comunicado, y precisó que cuenta con una empresa externa que realiza pruebas y tratamientos mensuales regulares de su torre de enfriamiento.

El Guggenheim fue diseñado por el reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright y está designado como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las obras arquitectónicas definitorias del siglo XX.

Más de 50 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad del legionario en relación con el conglomerado de casos del Upper East Side, de las cuales menos de 20 permanecen hospitalizadas, según los datos más recientes del departamento de salud de la ciudad. Hasta el momento no se han reportado decesos.

Siete personas murieron y más de 100 enfermaron durante un importante brote ocurrido el año pasado en el vecindario de Harlem, en el norte de Manhattan, cuyo origen finalmente se rastreó hasta varias torres de enfriamiento en la azotea del Harlem Hospital y un sitio de construcción cercano donde se encuentra el laboratorio de salud pública de la ciudad.

La bacteria Legionella por lo general crece en el agua tibia y puede propagarse en sistemas de agua de edificios, como cabezales de ducha, jacuzzis y torres de enfriamiento.

Estas estructuras suelen encontrarse en la parte superior de los edificios y controlan la temperatura de sistemas como la refrigeración, pero no afectan el agua potable ni el aire interior del edificio ni el aire acondicionado.

La enfermedad del legionario tampoco se transmite de persona a persona. A menudo, las personas la contraen al inhalar diminutas gotas de agua contaminada.

Los síntomas suelen desarrollarse entre dos días y dos semanas después de la exposición e incluyen tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y falta de aire, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Las personas tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad si tienen 50 años o más, fuman o vapean, padecen una enfermedad pulmonar crónica o tienen el sistema inmunitario debilitado.

El nombre de esta afección respiratoria proviene de un brote que afectó a asistentes de una convención de la Legión Estadounidense en Filadelfia en 1976.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP