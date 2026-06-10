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El grand slam de Eldridge culmina remontada y Gigantes se imponen 11-10 a Nacionales

SAN FRANCISCO (AP) — Bryce Eldridge conectó un grand slam para ganar el juego en la parte baja de la novena entrada y coronó una remontada increíble de los Gigantes de San Francisco, que anotaron 10 carreras en las dos últimas entradas para imponerse 11-10 a los Nacionales de Washington el miércoles.

Bryce Eldridge, centro, de los Gigantes de San Francisco, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un grand slam para la victoria de su equipo durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el miércoles 10 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Bryce Eldridge, centro, de los Gigantes de San Francisco, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un grand slam para la victoria de su equipo durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington, el miércoles 10 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

San Francisco perdía 9-1 antes de reaccionar con cinco carreras en la octava y otras cinco en la novena para sorprender a los Nacionales y evitar una barrida de tres juegos.

Los equipos de Grandes Ligas que iban perdiendo por al menos ocho carreras en la octava entrada o después habían perdido 4.291 juegos consecutivos desde que Cleveland remontó un 10-2 para vencer 11-10 a Tampa Bay el 29 de mayo de 2009, según Sportradar.

Matt Chapman conectó cuatro imparables, incluidos dos jonrones; el segundo llegó como parte de cuadrangulares consecutivos con el dominicano Rafael Devers en la octava para preparar la remontada.

Jung Hoo Lee pegó un sencillo para extender a 18 juegos su racha de imparables con los Gigantes, la más larga activa en las mayores.

El venezolano Luis Arráez y Chapman conectaron dobles consecutivos para abrir la novena. Devers recibió base por bolas y Lee pegó un sencillo para llenar la casa antes de que Eldridge, quien creció como aficionado de los Nacionales en el norte de Virginia, castigara un slider 2-0 de Mitchell Parker (2-3) y lo enviara a la arcada del jardín derecho para el cuarto jonrón del novato.

Lee levantó los brazos para celebrar antes de que la pelota superara la barda.

Reiver Sanmartin (1-0) retiró a seis bateadores para acreditarse la victoria. Permitió el jonrón de Mead abriendo la novena que puso la pizarra 10-6, pero esa carrera de seguro no fue suficiente para Washington.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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