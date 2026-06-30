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El grand slam de Álvarez destaca en inning de 6 carreras y Astros vencen 6-4 a Mellizos

HOUSTON (AP) — El grand slam del cubano Yordan Álvarez destacó una cuarta entrada de seis carreras y los Astros de Houston vencieron la noche del martes por 6-4 a los Mellizos de Minnesota.

Con Houston enfrentando un déficit de tres carreras después de tres entradas, Cam Smith y Taylor Trammell conectaron sencillos en la cuarta. Con corredores en las esquinas, Yainer Díaz pegó un sencillo impulsor de una carrera. Raynel Delgato recibió base por bolas, llenando las bases. El venezolano José Altuve impugnó la decisión de ponche con cuenta llena. La decisión fue revertida y anotó otra carrera. Luego, Álvarez conectó su jonrón número 26 de la temporada hacia el jardín derecho-central.

El abridor de los Astros, Mike Burrows (4-8), lanzó cinco entradas. Permitió seis hits y cuatro carreras limpias, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Josh Hader ponchó a dos en la novena entrada y consiguió su octavo salvamento.

Victor Caratini fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas en la primera entrada, lo que le dio a los Mellizos una ventaja temprana de 1-0.

El lanzador de los Mellizos, Joe Ryan (5-5), trabajó cuatro entradas, permitiendo seis hits y seis carreras limpias. Ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas. ___

FUENTE: AP

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