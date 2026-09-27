El gran día de Alex Bregman al bate impulsa a los Cachorros a vencer 6-2 a los Medias Rojas

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El bateador designado de los Cachorros de Chicago, Alex Bregman, celebra su jonrón de dos carreras en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 27 de septiembre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris Urso) AP

Chicago disputará una Serie de Comodines al mejor de tres contra San Diego, cuarto preclasificado, a partir de la noche del martes.

Boston viajará a Nueva York para abrir su Serie de Comodines esa misma noche contra los Yankees, su rival.

Bregman, además de quedarse a un triple del ciclo, recibió una base por bolas y anotó tres veces.

Con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional prácticamente asegurado, Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo para abrir el juego antes de que el mánager de los Cachorros, Craig Counsell, lo retirara de inmediato para dar paso al corredor emergente Tyrone Taylor.

Adley Rutschman conectó un jonrón solitario ante el abridor de Chicago, Shota Imanaga.

Braxton Garrett (1-1) lanzó cinco sólidas entradas como relevista para conseguir su primera victoria desde el 29 de mayo de 2024. Colin Rea logró su segundo salvamento.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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