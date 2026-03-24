El gobierno talibán afgano dice que ha liberado al estadounidense Dennis Coyle

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Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indicó que el investigador académico fue liberado en Kabul, la capital, con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que sigue al Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno.

La liberación, dice el texto, se produjo tras un pedido de su familia y después de que la Corte Suprema del país “considerara suficiente su encarcelamiento previo”.

Coyle fue detenido en enero de 2025 bajo acusaciones de violar leyes, aunque las autoridades afganas nunca dijeron cuáles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP