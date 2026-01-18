americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El gobierno sirio avanza hacia el este y toma una ciudad estratégica en Raqqa de fuerzas kurdas

TABQA, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias tomaron el domingo una ciudad estratégica en el este del país dentro de un avance continuo contra las fuerzas lideradas por los kurdos al este del río Éufrates.

Soldados del gobierno sirio posan para una foto tomada por otro soldado a la entrada de Raqqa, Siria, el sábado de enero de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)
Soldados del gobierno sirio posan para una foto tomada por otro soldado a la entrada de Raqqa, Siria, el sábado de enero de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed) AP

Esto ocurrió después de que las tensiones entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, se intensificaran a principios de este mes, lo que llevó a enfrentamientos mortales y a que el gobierno tomara el control de tres barrios de Alepo que estaban en manos de combatientes kurdos.

El avance militar del domingo en Tabqa, en la provincia de Raqqa, se considera crítico debido a una presa que controla el flujo hacia el sur, hacia las áreas bajo el control de las FDS. La ciudad también alberga una base aérea militar.

Un reportero de Associated Press vio a residentes salir de sus casas para dar la bienvenida a las tropas sirias mientras ondeaban la bandera nacional.

Desde que lideró una insurgencia para derrocar a Bashar Assad en diciembre de 2024, el presidente Ahmad al Sharaa ha tenido problemas por afirmar el control total en todo el país devastado por la guerra y por atraer a las minorías escépticas del gobierno liderado por islamistas en Siria. El gobierno y las FDS se han acusado mutuamente de violar un acuerdo en marzo que reintegraría el noreste de Siria y las fuerzas lideradas por los kurdos con el gobierno.

Las FDS controlan grandes extensiones del noreste de Siria y durante años han sido el aliado clave de Washington en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Desde la destitución de Assad, Estados Unidos ha desarrollado fuertes lazos con Damasco y ha intentado aliviar las tensiones entre ambas partes.

Estados Unidos había instado a la calma después de que los enfrentamientos de este mes en Alepo dejaran 23 muertos y decenas de miles de desplazados. Tras el cese de los combates, el líder de las FDS, Mazloum Abdi, dijo el viernes que el grupo retirará sus fuerzas del área al este del Éufrates tras el anuncio de Al Sharaa sobre las medidas adoptadas para fortalecer los derechos kurdos en Siria.

La semana pasada, el Ministerio sirio de Defensa cerró el paso a un área disputada en el este de Alepo designada como zona militar, que incluye parte de una línea de frente tensa que divide las áreas bajo control gubernamental y de las FDS. Y ahora, parece que las tropas gubernamentales se dirigen más profundamente hacia la ciudad de Raqqa, una de las más significativas en el noreste del país bajo control de las FDS.

Tabqa es la última de las áreas mayoritariamente árabes que las fuerzas gubernamentales han capturado en la provincia de Raqqa. No está claro hasta qué punto el ejército sirio avanzará en el corazón del territorio kurdo.

La agencia estatal de noticias siria SANA informó el domingo que las fuerzas kurdas detonaron un puente en la ciudad, en un aparente intento de frenar los avances de Damasco en la ciudad.

Mientras tanto, el gobierno sirio, en un comunicado, acusó a las fuerzas de las FDS de ejecutar prisioneros en Tabqa antes de retirarse del área. Las FDS negaron las acusaciones, diciendo que habían trasladado a los detenidos fuera de la prisión, y acusaron a las fuerzas gubernamentales de disparar contra la instalación. Compartieron un video que muestra a hombres armados con ropa civil en la prisión apoderándose de municiones dejadas allí, con la persona que filmaba gritando: "¡Liberamos la prisión de Tabqa!" No se vieron cadáveres en el breve video.

Las FDS tomaron Tabqa del EI en 2017 como parte de su campaña militar para derribar el llamado Califato del grupo, que en su apogeo se extendía por grandes partes de Siria e Irak.

En otro lugar, el gobernador de la provincia de Deir el-Zour, más al este, pidió a los residentes que se quedaran en casa tras los informes de enfrentamientos con las FDS.

Las relaciones entre las FDS y las tribus árabes en la provincia oriental cerca de un cruce fronterizo estratégico con Irak han sido tensas. Deir el-Zour también alberga los campos petroleros de Al-Omar y de gas de Conoco, cerca de donde las tropas estadounidenses están basadas en el área. Ha habido reportes no confirmados de que tribus armadas locales opuestas al gobierno liderado por los kurdos han tomado el control de los campos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que las fuerzas gubernamentales han tomado el control de más de una docena de aldeas y pueblos en el campo oriental de Deir el-Zour después de que las fuerzas de las FDS se retiraran.

____

El periodista de Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter