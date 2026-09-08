El gobierno británico vetará los productos de asentamientos israelíes en Cisjordania

ARCHIVO - El secretario británico de Exteriores, Ed Miliband, habla durante una conferencia de prensa en Madrid, España, el 29 de julio de 2026. (Leon Neal/Pool Foto via AP, Archivo) AP

Se espera que el secretario de Exteriores, Ed Miliband, ofrezca más detalles en la Cámara de los Comunes más tarde, después de afirmar la semana pasada que “reiniciaría” las relaciones del Reino Unido con Israel.

Antes del anuncio, el secretario de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, señaló que “no pretende ser un boicot a todos los productos israelíes”.

Indicó que las medidas estaban “dirigidas específicamente a la expansión de estos asentamientos, que son ilegales según el derecho internacional, en Cisjordania”.

“En el centro de la declaración está la idea de que el Reino Unido, junto con muchos otros países, no quiere ver que la posibilidad de una solución de dos estados en Israel y Palestina sea borrada por cambios en los hechos sobre el terreno”, explicó McFadden a Times Radio.

El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel y ha supervisado un aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y que constituiría la parte principal de un futuro estado palestino.

El gobierno de Netanyahu considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un estado palestino.

El Reino Unido, aliado de Israel desde hace mucho tiempo, reconoció el estado palestino el año pasado en un intento por reactivar los menguantes esfuerzos para lograr una solución de dos estados.

El gobierno de centroizquierda del Partido Laborista ya había sancionado previamente a algunos colonos israelíes y a puestos de avanzada ilegales por la violencia contra palestinos y la construcción ilegal en Cisjordania. Se prevé que el anuncio del martes amplíe las sanciones para abarcar el comercio de bienes, y posiblemente algunos servicios, con todos los asentamientos de Cisjordania, un territorio ocupado.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha expresado preocupación por el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, que en la práctica partiría el territorio en dos. Palestinos y grupos de derechos humanos sostienen que podría destruir las esperanzas de un futuro estado palestino.

Es probable que una postura más dura respecto a los asentamientos sea bien recibida por muchos votantes y legisladores laboristas, quienes han instado al gobierno a ir más lejos en la imposición de sanciones a Israel y en el apoyo a los palestinos.

Pero algunos expresaron preocupación de que la medida pudiera aumentar el apoyo a Netanyahu, quien enfrenta una dura batalla por la reelección en octubre.

Destacados ministros israelíes condenaron el anuncio inminente del gobierno del Reino Unido. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, advirtió que “si Gran Bretaña actúa contra Israel, Israel actuará contra Gran Bretaña”.

Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad pública de línea dura de Israel, instó a Netanyahu a reconocer la reclamación de Argentina sobre las islas Malvinas, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur.

La medida también fue criticada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que era “discriminación contra el pueblo judío”. Añadió que el Reino Unido podría enfrentar “repercusiones o represalias” de Estados Unidos si imponía las sanciones.

La oficina de Burnham indicó que el primer ministro habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes y expuso “el compromiso del Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región” y de lograr una solución de dos estados. No hubo información sobre cómo respondió Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP