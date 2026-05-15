El gobierno británico enfrenta semanas de incertidumbre sobre el futuro del primer ministro

ARCHIVO - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (izquierda), la ex primera ministra, Angela Rayner, y el alcalde de Manchester, Andy Burnham, durante una visita a una escuela de primaria en Ashton-under-Lyne, en el noroeste de Inglaterra, el 13 de abril de 2026. (Paul Ellis/Pool Foto via AP, archivo) AP

El camino de Burnham hacia Westminster está lejos de ser un hecho. Primero tendrá que superar el importante reto del partido antiinmigración Reform UK en una elección especial para el escaño que quedó vacante en el Parlamento para abrirle paso.

Los costos de endeudamiento del gobierno británico subieron el viernes y la libra se debilitó ante la preocupación de los inversionistas por el desorden persistente en el seno del ejecutivo. La libra ha caído un 1,4% frente al dólar estadounidense esta semana.

Semanas de especulaciones sobre el futuro de Starmer derivaron en una rebelión abierta dentro del gobernante Partido Laborista el jueves, cuando Burnham declaró su intención de aspirar al cargo y otros dos miembros de alto rango se posicionaron para lanzar sus propias candidaturas. La presión para reemplazar a Starmer aumentó después de que el Partido Laborista registrara unos resultados desastrosos en las elecciones locales de la semana pasada, perdiendo votos ante Reform UK por la derecha y ante el Partido Verde por la izquierda.

El secretario de Vivienda, Steve Reed, pidió el viernes a los miembros del partido que se alejaran del abismo de una divisiva contienda interna por el liderazgo, que —según afirmó— impediría que el gobierno abordara asuntos como la crisis del costo de vida y reforzaría las perspectivas de Reform UK.

“Este fin de semana, la gente simplemente necesita tomar aire, mirar qué ha salido mal esta semana y volver la próxima semana listos para hacer lo que dijimos que haríamos —el país primero, el partido después— y centrarnos en concretar el cambio para el que fuimos elegidos”, afirmó Reed en declaraciones a la BBC.

El ruego llegó tras una semana en la que las maniobras políticas eclipsaron todo lo demás en Westminster.

Después de que decenas de diputados laboristas pidieran públicamente la dimisión de Starmer, el secretario de Salud, Wes Streeting, se convirtió el jueves en el primer ministro del gobierno en renunciar a su cargo. Aunque elogió el “coraje y la capacidad de estadista” de Starmer en asuntos internacionales, afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo del mandatario por errores en cuestiones internas.

“Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva”, escribió Streeting en una contundente carta de renuncia.

“Los líderes asumen responsabilidades, pero con demasiada frecuencia eso ha significado que otras personas se sacrifiquen”, añadió. “También hay que escuchar a los colegas, incluidos los diputados de base, y el enfoque autoritario frente a las voces disidentes empobrece nuestra política”.

Streeting no llegó a presentarse como el mejor candidato para liderar el partido en las próximas elecciones generales, y sugirió que Starmer debería hacerse a un lado para permitir que un abanico “amplio” de candidatos debata el futuro de la formación.

Esa afirmación parecía un guiño a Burnham, exministro del gobierno que dejó el Parlamento en 2017 para postularse a alcalde del Gran Manchester. Burnham ha estado buscando una manera de regresar a la Cámara de los Comunes para poder desafiar a Starmer por el cargo.

Josh Simons, legislador laborista del norte de Inglaterra, le brindó la oportunidad el jueves al renunciar a su escaño explícitamente para dejarle el puesto a Burnham. Pero ese fue solo el primer paso. Antes de poder volver a Westminster, Burnham debe ganar una elección especial para representar a Makerfield, una comunidad donde Reform UK obtuvo resultados sólidos la semana pasada.

Burnham reconoció estos retos el jueves al anunciar su candidatura para el escaño.

“No doy por sentado ni un solo voto y trabajaré duro para recuperar la confianza de la gente de la circunscripción de Makerfield, muchos de los cuales han apoyado durante mucho tiempo a nuestro partido, pero han perdido la fe en tiempos recientes”, indicó en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP