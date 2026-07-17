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El ganador de la final Argentina-España recibirá por primera vez anillos de campeón

MIAMI (AP) — Argentina y España disputarán el domingo por algo más que el trofeo del Mundial. También jugarán por anillos.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani recibe una réplica de la Copa del Mundo por parte de Ezequiel Cecchi, de 49 años, tras un anuncio relacionado sobre el Mundial, el jueves 21 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Gray)
El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani recibe una réplica de la Copa del Mundo por parte de Ezequiel Cecchi, de 49 años, tras un anuncio relacionado sobre el Mundial, el jueves 21 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Gray) AP

Por primera vez, la FIFA entregará anillos para conmemorar un campeonato. Que los equipos campeones reciban anillos es una tradición en el deporte de Norteamérica que se remonta a finales del siglo XIX, pero no es algo habitual en otras partes del mundo.

Con esta final en Estados Unidos, la decisión de la FIFA parece un guiño a esa tradición. Los jugadores del equipo que gane el Mundial recibirán medallas de oro, como de costumbre, y el capitán y el técnico del equipo ganador también recibirán anillos temporales poco después del partido por el título.

Con el tiempo, el equipo ganador recibirá 30 anillos personalizados. El trofeo del Mundial estará en un lado, mientras que el otro lado se creará “para reflejar la identidad del equipo ganador”, indicó la FIFA.

Se fabricarán 2.026 anillos —un guiño al año— y cada uno estará numerado individualmente, se ajustará a medida y se entregará con su propio certificado de autenticidad. Los 1.996 anillos que no irán al equipo ganador se pondrán a la venta para el público.

La FIFA no ha dicho cuánto costarán esos anillos.

Se cree que la tradición de los anillos de campeonato se remonta al menos a 1893, cuando el Montreal Hockey Club recibió la Dominion Hockey Challenge Cup, precursora de lo que hoy se conoce como la Stanley Cup. Ese equipo también encargó bandas sencillas con pequeños palos de hockey adheridos en la parte superior.

Los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol comenzaron a entregar anillos de campeonato en la década de 1920, mientras que los campeones de la NBA los han recibido prácticamente desde la creación de esa liga a finales de la década de 1940, y los equipos de la NFL los han obtenido durante toda la era del Super Bowl, que data de la década de 1960.

Algunos Salones de la Fama entregan anillos a sus miembros, y los olímpicos y paralímpicos de Estados Unidos han recibido anillos como parte del paquete de beneficios que conlleva representar a su país en el escenario mundial.

En la actualidad, los anillos se entregan comúnmente en todos los deportes profesionales de Estados Unidos —junto con una serie de deportes universitarios, de secundaria e incluso juveniles— para conmemorar campeonatos.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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