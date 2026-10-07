El fullback Kyle Juszczyk gana apelación por multa por su festejo 'Juice' en partido de los 49ers

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El fullback de los 49ers de San Francisco Kyle Juszczyk hace un gesto en celebración al convertir un primer down junto al lineback de los Broncos de Denver Alex Singleton y el defensive tackle Eyioma Uwazurike en el encuentro del domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Justine Willard) AP

A Juszczyk se le impuso inicialmente una multa de 29.852 dólares por dos infracciones a las reglas de deportividad de la liga, después de celebrar dos recepciones en el tercer cuarto de una victoria de la Semana 2 sobre los Dolphins de Miami haciendo la celebración que ha realizado durante años, mientras los aficionados en el Levi’s Stadium coreaban “Juice!”, su apodo.

Juszczyk apeló la multa y un funcionario falló a su favor, informó la liga el miércoles.

ESPN fue el primero en informar que la multa había sido anulada tras la apelación.

La NFL ha prometido endurecer las medidas contra las celebraciones esta temporada y, en un principio, determinó que la “imitación de beberse una cerveza de un trago constituía una demostración ofensiva y podía razonablemente interpretarse como de mal gusto”.

Juszczyk ha hecho una versión de esa celebración a lo largo de su carrera en San Francisco en respuesta a los aficionados de los 49ers que corean su apodo tras recepciones u otras jugadas importantes. En la apelación, argumentó que estaba imitando beber jugo.

“No sé cómo decirlo de otra manera. No estaba bebiendo cerveza en mi celebración”, afirmó Juszczyk el 24 de septiembre. “Creo que todos ustedes saben que mi apodo es Juice. Tengo ‘Juice’ en mis hombreras. El estadio grita ‘Juice!’ cuando atrapo el balón. Cuando celebro, celebro bebiendo jugo, y ha sido así durante años. Así que me sorprendió tanto como a cualquiera cuando recibí una multa esta semana”.

Juszczyk ha sido el nominado de los 49ers al Premio Art Rooney por deportividad durante las últimas seis temporadas. Las únicas multas que había recibido anteriormente fueron por uso ilegal del casco y por bloqueos bajos. Juszczyk está en su 14ª temporada en la NFL y su 10ª con San Francisco. Ha sido seleccionado al Pro Bowl 10 veces y fue All-Pro en 2023 y 2025. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP