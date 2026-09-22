americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El factor Klopp marca la diferencia para las caras nuevas de Alemania antes del debut

HERZOGENAURACH, Germany (AP) — Jürgen Klopp está teniendo un efecto en los jugadores de Alemania incluso antes de su primer partido como entrenador.

El técnico de Alemania Juergen Klopp gesticula previo a un entrenamiento de cara al partido contra Países Bajos por la Liga de Naciones, el martes 22 de septiembre de 2026. (Federico Gambarini/dpa vía AP)
El técnico de Alemania Juergen Klopp gesticula previo a un entrenamiento de cara al partido contra Países Bajos por la Liga de Naciones, el martes 22 de septiembre de 2026. (Federico Gambarini/dpa vía AP) AP

El ex técnico del Liverpool convocó a 16 jugadores sin internacionalidades para su primera lista de 44 para afrontar los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones al tratar de reanimar a Alemania tras otro decepcionante Mundial.

Algunos recién llegados señalan que tener a Klopp al mando les da un impulso.

El delantero Younes Ebnoutalib atribuyó a Klopp el haber ayudado a convencerlo de elegir a Alemania, donde nació, por encima de Marruecos, al que había representado en categorías juveniles.

“Estoy muy, muy orgulloso. También hubo conversaciones con Marruecos, pero no fueron tan intensas como con Jürgen", dijo Ebnoutalib, atacante del Eintracht Frankfurt, en el campamento de entrenamiento de Alemania el martes. "Simplemente estoy orgulloso. Hay que decirlo: es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y cuando él llama, no puedes decir que no”.

El defensor Philipp Treu es uno de los cuatro jugadores de Friburgo, todos perfilados a debutar con la selección nacional después de alcanzar la final de la Liga Europa la temporada pasada.

Podrían tener su oportunidad en los partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos el jueves y Grecia el domingo.

“Sin duda es algo en lo que dices: ‘Oye, qué genial que ahora pueda entrenar con Jürgen Klopp’”, comentó Treu. "Por eso tengo muchas ganas de estar más adelante en el campo con él, absorberlo todo y darlo todo”.

Klopp ha adoptado el enfoque inusual de rotar entre dos planteles distintos, con un segundo grupo de jugadores que está previsto que se incorpore para los partidos contra Serbia el 1 de octubre y Grecia el 4 de octubre.

Max Rosenfelder, compañero de Treu en la defensa de Friburgo, manifestó que sintió una conexión con Klopp de inmediato.

“Creo que simplemente es una persona muy, muy especial”, expresó. “Pienso que es alguien que puede conectar e involucrar a la gente muy bien”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla fantástica con el presidente Trump

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter