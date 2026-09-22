El factor Klopp marca la diferencia para las caras nuevas de Alemania antes del debut

El técnico de Alemania Juergen Klopp gesticula previo a un entrenamiento de cara al partido contra Países Bajos por la Liga de Naciones, el martes 22 de septiembre de 2026. (Federico Gambarini/dpa vía AP) AP

El ex técnico del Liverpool convocó a 16 jugadores sin internacionalidades para su primera lista de 44 para afrontar los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones al tratar de reanimar a Alemania tras otro decepcionante Mundial .

Algunos recién llegados señalan que tener a Klopp al mando les da un impulso.

El delantero Younes Ebnoutalib atribuyó a Klopp el haber ayudado a convencerlo de elegir a Alemania, donde nació, por encima de Marruecos, al que había representado en categorías juveniles.

“Estoy muy, muy orgulloso. También hubo conversaciones con Marruecos, pero no fueron tan intensas como con Jürgen", dijo Ebnoutalib, atacante del Eintracht Frankfurt, en el campamento de entrenamiento de Alemania el martes. "Simplemente estoy orgulloso. Hay que decirlo: es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y cuando él llama, no puedes decir que no”.

El defensor Philipp Treu es uno de los cuatro jugadores de Friburgo, todos perfilados a debutar con la selección nacional después de alcanzar la final de la Liga Europa la temporada pasada.

Podrían tener su oportunidad en los partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos el jueves y Grecia el domingo.

“Sin duda es algo en lo que dices: ‘Oye, qué genial que ahora pueda entrenar con Jürgen Klopp’”, comentó Treu. "Por eso tengo muchas ganas de estar más adelante en el campo con él, absorberlo todo y darlo todo”.

Klopp ha adoptado el enfoque inusual de rotar entre dos planteles distintos, con un segundo grupo de jugadores que está previsto que se incorpore para los partidos contra Serbia el 1 de octubre y Grecia el 4 de octubre.

Max Rosenfelder, compañero de Treu en la defensa de Friburgo, manifestó que sintió una conexión con Klopp de inmediato.

“Creo que simplemente es una persona muy, muy especial”, expresó. “Pienso que es alguien que puede conectar e involucrar a la gente muy bien”.

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FUENTE: AP