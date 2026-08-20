El extremo belga Diego Moreira se une al AC Milan en otra venta millonaria del Estrasburgo

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ARCHIVO - El senegalés Ibrahim Mbaye (20) y el belga Diego Moreira (19) corren tras el balón durante el partido de fútbol de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Bélgica y Senegal en Seattle, el miércoles 1 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez, archivo) AP

Moreira, de 22 años, firmó un contrato de cinco años, informó el Milan en un comunicado a última hora del lunes.

Moreira formó parte de la selección de Bélgica para el Mundial y disputó un partido, al ingresar como suplente en la segunda parte en una victoria 3-2 con remontada sobre Senegal en los dieciseisavos de final.

Fue internacional juvenil tanto con Bélgica como con Portugal, y luego obtuvo la aprobación de la FIFA en mayo de 2025 para elegir a Bélgica como su selección absoluta.

La salida de Moreira eleva las ventas del Strasbourg esta semana a unos 100 millones de euros (117 millones de dólares).

El club francés, que es propiedad de la sociedad matriz de Chelsea, BlueCo, fue multado con 13 millones de euros (15 millones de dólares) por la UEFA en junio por gastar en exceso, en infracción de las normas de supervisión financiera. Fue la mayor sanción económica impuesta por el organismo europeo del fútbol a cualquier club la temporada pasada.

La UEFA indicó al Strasbourg que reduzca “de manera significativa” los costos de la plantilla en 2026, cuando el club no tendrá fútbol europeo tras alcanzar la temporada pasada las semifinales de la Conference League, el torneo de tercer nivel.

Moreira fue traspasado al Strasbourg en 2024 por el Chelsea, donde nunca jugó en la Liga Premier. El Milan jugará esta temporada en la Europa League, el torneo de segundo nivel, bajo el nuevo entrenador Ruben Amorim, después de terminar quinto en la Serie A. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP