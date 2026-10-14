El expresidente venezolano Nicolás Maduro vuelve a tribunal de NY por acusaciones de tortura

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El presidente venezolano Nicolás Maduro señala a sus partidarios durante un mitin de campaña en el barrio de Catia, el jueves 18 de julio de 2024, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Se prevé que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaren inocentes en un tribunal federal de Manhattan de cargos añadidos a una acusación por narcotráfico presentada meses antes contra ambos. Efectivos estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en enero, durante una redada nocturna.

Tras anunciarse los cargos la semana pasada, el abogado Barry Pollack manifestó que Maduro, de 63 años, los niega y “espera con interés su día en el tribunal”.

Según la acusación reformulada, Maduro supervisó un violento sistema de tortura en el que las víctimas eran golpeadas, asfixiadas y se les aplicaban descargas eléctricas. Se le acusa de recomendar personalmente métodos de tortura, recibir actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas y amenazar con matar al hijo de un preso como forma de tortura psicológica.

La acusación sostiene que Flores, de 69 años y exprocuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas.

Maduro, quien fue presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por denuncias de crímenes de lesa humanidad, vinculadas a su represión contra opositores. Siempre ha negado haber cometido irregularidades.

Previamente este año, Maduro y su esposa se declararon no culpables en el caso de drogas en Estados Unidos, que alegaba que conspiraron para inundar ese país con cocaína. Sus abogados sostienen que el caso debe ser desestimado por motivos de inmunidad, debido a que eran el presidente y la primera dama de un país extranjero.

La acusación revisada abarca denuncias de tortura que se remontan al ascenso de Maduro al poder en 2013, cuando asumió la presidencia después de su mentor Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese año. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP